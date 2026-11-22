Trener Budućnosti Andrej Žakelj nije bio zadovoljan izdanjem svojih igrača protiv Širokog, poručivši da pristup i koncentracija pojedinaca nijesu bili na potrebnom nivou uprkos pobjedi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli je savladala Široki (92:86) u devetom kolu AdmiralBet ABA lige, ali trener podgoričkog tima Andrej Žakelj nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo nakon utakmice.

„Plavi“ su do pobjede stigli tek u završnici, nakon što su tokom većeg dijela susreta jurili rezultatski zaostatak. Žakelj je nakon meča posebno kritikovao pristup i nedostatak koncentracije kod pojedinih igrača.

„Želio sam da igrači budu maksimalno fokusirani, jer je ovo bila posljednja utakmica prije pauze. Nažalost, to se nije dogodilo. Pristup pojedinih igrača bio je loš, ispod nivoa. Moramo da poštujemo svakog protivnika. Poraz može da se desi, ali je važno na koji način. Na kraju smo pobijedili na individualni kvalitet, što nije ono što tražim i želim. Široki je igrao pametnije i sa više energije od nas“, kazao je Žakelj.

Slovenački stručnjak smatra da se problemi sa koncentracijom ponavljaju iz utakmice u utakmicu, a posebno su vidljivi u odbrambenim zadacima.

„Imamo problem sa pravljenjem malih faulova prije bonusa, a onda ih u bonusu pravimo kada ne treba. Tu su i problemi u zagrađivanju koša i komunikaciji u odbrani kod pik-en-rola. Sve su to stvari koje pokazuju nedostatak koncentracije“, objasnio je trener Budućnosti.

Pred podgoričkim timom sada je pauza zbog kvalifikacija za Mundobasket, koju Žakelj smatra dobrodošlom, iako će zbog reprezentativnih obaveza trenirati sa svega šest igrača.

„Pauza dolazi u pravom trenutku, ali ćemo biti sa samo šest igrača. Imaćemo nekoliko zajedničkih treninga prije naredne utakmice. I ja i igrači moramo da reagujemo“, poručio je Žakelj.