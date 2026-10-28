Ova pjevačica je često u društvu Đokovića: Progovorila o zajedničkim momentima, pa otkrila kakav je privatno

Nevena Božović za Novaka Đokovića ima samo reči hvale.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Čuveni sportista Novak Đoković prijatelj je sa mnogima s estrade. Među njima se nalazi i pjevačica Nevena Božović, koja nakon udaje živi u Crnoj Gori.

Baš na crnogorskom primorju Nevena i Novak, zajedno sa svojim porodicama, neretko zajedno provode vrijeme.

"Svi ga znamo profesionalno, da je najbolji na svijetu, a privatno je skroman i normalan", rekla je prvo Nevena nedavno.

"Iz priče sa njim može sve da ti bude inspiracija, ne mora to da bude tema sporta. Jedna normala i jedno vaspitanje koje ne možeš često da sretneš danas", dodala je pjevačica.

Đoković u Crnoj Gori u društvu Nevene Božović https://t.co/OCfhdgmBAE — FantomBeograda (@FantomBeograda)August 8, 2023

"To je odlika velikih ljudi i uspješnih", zaključila je Božovićeva.

(Blic/MONDO)