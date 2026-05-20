Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili A.B (44), zbog sumnje da je, na štetu punoljetne ženske osobe, izvršio krivično djelo silovanje u sticaju sa krivičnim djelom proganjanje.

"Sumnja se da je A.B, u produženom vremenskom periodu, ostvarivao seksualne odnose sa oštećenom protivno njenoj volji, koristeći osjećaj straha koji je kod nje izazivao, te da je u periodima kada je oštećena pokušavala da prekine kontakt sa njim uporno nastavljao da je progoni, stvarajući kod oštećene osjećaj ugroženosti" saopštila je policija.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata u policijskim prostorijama, do privoda sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.