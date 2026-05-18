Ivan Miljković oglasio se na društvenim mrežama zbog Novaka Đokovića i objavio zanimlijvu poruku.

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena i tu nema više nikakve dileme. Osvojio je sve što se može osvojiti, zlatna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu bila je "šlag na torti". O njemu je sada biranim rečima pričao Ivan Miljković. Legendarni srpski odbojkaš koji se oglasio na društvenim mrežama.

"Prvi put smo se upoznali u Pekingu na Olimpijskim igrama 2008. godine i bili smo članovi srpskog olimpijskog tima. Već tada je bio na putu da postane najveći u istoriji. Ali, unutar Olimpijskog sela bio je samo jedan od nas. Ista trenerka, iste torbe, ista kafeterija, isti život sportiste", počeo je Miljković.

Nastavio je svoju objavu u superlativima o sunarodniku.

"Ono što se isticalo i tada bio je osmeh, poniznost i pristupačnost za sve. Uvek spreman za kratak razgovor, fotografiju ili momenat ohrabrenja. Onda je došla prva olimpijska medalja, ostalo je postalo istorija."

Navija svim srcem Ivan za Noleta i želi da ga vidi kako diže još trofeja.

"Oborio je rekorde, pomerio limite, izgradio zaveštanje kroz disciplinu, otpornost i veru u sebe. Još uvek inspiriše, razvija se, gura sebe i sve oko sebe na još veće standarde. Nastavi da izazivaš sebe. Nastavi da izazivaš ceo svet Novače", poručio je Miljković uz srpsku zastavu.

Miljković se u kafiću oprostio od Srbije

Ivan Mijlković jedan je od najboljih srpskih odbojkaša ikada. Gostovao je u MONDO podkastu "Priča za medalju" i tom prilikom je objasnio i kako je doneo odluku da završi reprezentativnu karijeru.

"Sedim sa ženom u kafiću i kažem sad ću da napravim jedan telefonski razgovor, ona nije imala pojma, uzmem telefon, kažem 'dobar dan Igore', Igor Kolaković, je bio selektor. 'Da ti kažem, nema razloga da se ubeđujemo, nakon 14 godina mislim da sam dao dovoljno reprezentaciji, želja mi je da se posvetim porodici, sutra deci'", ispričao je Miljković.