Italijanski teniser Janik Siner mogao bi da se prošeta do nove masters titule u Rimu.

Nekoliko iznenađenja smo vidjeli na Mastersu u Rimu, a svakako je najveće eliminacija Novaka Đokovića u drugom kolu od Hrvata Dina Prižmića. Italijan Janik Siner bi mogao da se prošeta do titule na domaćem terenu i tako nastavi nestvaran niz na turnirima iz Serije 1000.

Prethodnog dana su eliminisana trojica favorita iz njegovog dijela žrijeba - Jakub Menšik, Artur Fils (predano) i Ben Šelton.

Ako uzmemo u obzir ove rezultate, prvi teniser svijeta ni mogao da stigne do finala bez susreta sa igračem iz prvih 10. Jedini koji bi mogli da mu pomrse konce su Danil Medvedev koji mu je potencijalnu rival u polufinalu, dok bi u četvrtfinalu mogao na Andrej Ruboljva.

Siner na pragu novog podviga

Janik Siner je osvajanjem Mastresa u Madridu postao besmrtan. Italijanu je to peti vezani turnir iz serije 1000, što nikome u istoriji nije pošlo za rukom. Ako nastavi sa sjajnim partijama, ni šesta vezana masters titula nije daleko. Ipak, ne opterećuje se Janik mnogo rekordima...

"Da, to mi znači veoma mnogo. Ipak, ne mogu se porediti sa Rafom, Rodžerom ili Novakom. Ono što su oni uradili bilo je impresivno. Ne igram da bih obarao te rekorde, igram zbog sebe, zbog svog tima i porodice. Oni nikada nisu promijenili svoj stav prema meni, to su jednostavni ljudi i sa njima se osjećam sigurno. Kod kuće ne pričamo o tenisu, to je poseban odnos. Sve ove brojke znače, ali iza njih stoje disciplina i ogromna žrtva", rekao je Siner i dodao:

"Postoje dnevne rutine koje niko ne vidi, ja sam prvi koji je spreman svakog jutra. Volim ovaj put i želim da budem najbolja verzija sebe. Ne razmišljam o rekordima. Ono što su drugi uradili, a posebno ono što Novak i dalje radi, zaista je nevjerovatno. Ne mogu da se poredim sa njima", dodao je prvi teniser svijeta.

