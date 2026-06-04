Ispitni centar je dan ranije objavio preliminarne rezultate maturskog ispita za blizu 5.000 crnogorskih maturanata. Kako je ranije istaknuto, učenici mogu pristupiti isključivo sopstvenim podacima, korišćenjem svoje šifre i JMBG

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Profesor podgoričke Gimnazije "Slobodan Škerović" Mato Kankaraš kazao je juče za "Dan" da nije izvršio hakerski napad na informacioni sistem Ispitnog centra, poručujući da će podnijeti prijavu tužilaštvu protiv tog centra i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), zbog propusta u zaštiti podataka i ugrožavanja 5.000 maturanata.

Istakao je da je bez korišćenja hakerskog programa, preuzeo javno dostupan dokument i prebacio ga u drugi format, kada je vidio da se u njemu nalaze osjetljivi podaci.

Ispitni centar je dan ranije objavio preliminarne rezultate maturskog ispita za blizu 5.000 crnogorskih maturanata. Kako je ranije istaknuto, učenici mogu pristupiti isključivo sopstvenim podacima, korišćenjem svoje šifre i JMBG.

– Nisam ja upao u sistem kroz hakerske programe, niti bih to znao. Oni su podatke za 5.000 maturanata objavili na svom sajtu kao eksel fajl, koji sam ja eksportovao, nakon čega su nestale sve zaštite i sve je otvoreno. To govori o potpunom nemaru odgovornih ljudi u sistemu. Ako su dozvolili ovakav propust u zaštiti osjetljivih podataka 5.000 maturanata, mogu misliti kakve su još propuste napravili. Odmah bi trebalo da podnesu ostavke, a ne mene da proganjaju, kako bi prikrili svoje propuste. Nakon moje objave na društvenoj mrežim, uklonili su taj fajl, ističe Kankaraš za "Dan".

Kankaraš je juče na svom nalogu na društvenim mrežama objavio kako je došao do matičnih brojeva 4.893 maturanta, navodeći da su MPNI i Ispitni centar iz "čistog nemara objelodanili osjetljive lične podatke učenika, koji su učestovali na maturskom ispitu". Portal "Vijesti" je objavio nezvanične informacije da je Ispitni centar podnio prijavu policiji radi utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog djela u vezi sa neovlašćenim pristupom podacima i informacionom sistemu te ustanove.

Kankaraš je nakon toga kazao za "Dan" da je samoinicijativno otišao u policiju, gdje su mu saopštili da ništa ne znaju o toj prijavi.

– Ja sam odlučio da podnesem prijavu tužilaštvu protiv odgovornih institucija, Ministarstva i Ispitnog centra, da im proslijedim podatke koje imam, kako bi oni utvrdili o čemu se tu radi, rekao nam je Kankaraš.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži napisao da ne sumnja da je podatke neko već preuzeo i da se sa njima trguje na dark vebu.

– Nije mi neki običaj da se oglašavam preko društvenih mreža, ali otkriće koje jutros napravih na to me navodi. Naime, kako sam htio da pogledam javno dostupne preliminarne rezultate sa maturskog ispita iz maternjeg jezika vidio sam da moram izvesti neke izmjene u samom eksel fajlu kako bih zaobišao provjeru po kojoj se mora unijeti ili JMBG ili šifra učenika kako bi se dospjelo do respektivnog rezultata. Posle najrudimentarnijih izmjena uspio sam da zaobiđem ovaj "zaštitni sloj", i šokiran sam bio onim što sam mogao viđet. Bukvalno sam dobio JMBG svakog od 4.893 učenika koji su polagali ovaj ispit. Ako sam ja to uspio sa svojim ograničenim poznavanjem ovog tipa fajlova, onda to može svako ko imalo poznaje programiranje. Manja bi šteta bila učinjena da su svi rezultati objavljeni pod imenom i prezimenom. Takođe, ako su ovako pristupačni lični podaci maturanata ove godine onda se isto to može očekivati i od prošlih godina. Ne sumnjam da je ovo neko već preuzeo da se tim podacima već trguje neđe na dark vebu. U besmislenoj namjeri da se sačuva anonimnost tako što će svako samo svoj rezultat viđeti, što ne bi trebalo da je zakonito jer čin zaključivanja ocjena javan, Ministarstvo prosvjete, nauke i Ispitni centar Crne Gore iz čistog nemara su objelodanili osjetljive lične podatke učenika koji su učestvovali u ovom bezvrednom ispitu. Svaka čast, napisao je Kankaraš juče na svom nalogu.