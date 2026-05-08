Sjajna izjava Novaka Đokovića povodom mogućeg "rušenja njegovog rekorda" u Rimu. Zapravo je Đoković stao uz Sinera i pokazao koliki je laf.

Janik Siner igra zaista nevjerovatno u poslednje vrijeme i osvojio je čak pet uzastopnih mastersa. Pokušaće sad da dođe i do šestog u Rimu tokom ove i iduće nedelje, a ono što je zanimljivo je da ako Siner to uradi - postaće tek drugi teniser u istoriji koji je osvojio sve masterse.

Pogađate, prvi je Novak Đoković, vlasnik čak 40 titula na mastersima (rekord), dok ni Nadal, ni Federer nisu uspjeli da ponove taj rezultat tokom svojih karijera. A, kako se Đoković osjeća sada kada zna da mu je rekord ugrožen?

Za razliku od pomenutih Nadala i Federera - sasvim je opušten. Iz njegovog odgovora ne može da se pročita ni djelić sujete, čak je Đoković stao na Sinerovu stranu i podržao ga. Naravno, to ne znači da će se "predati" na mastersu u Rimu, nego se Nole ne opire tome da dolazi generacija koja će i po koji njegov rekord da "očerupa".

"Janik će to sigurno uspjeti, vjerovatno već ove godine", rekao je Đoković pred početak mastersa u Rimu: "On je veoma jak, veoma impresivno igra. Veoma je kompletan teniser, to je pokazao poslednjih godina. Zato i jeste broj jedan na svijetu".

Da li je isto sada i u "ono" vrijeme?

Kada je Đoković postavljao ovaj rekord - tenis nije izgledao baš kao što je to sada. Mnogo više tenisera znalo je da se umiješa u borbe za titulu, dok su i podloge bile drugačije, a ne sve podjednako brze, prilagođene baš Sineru i Alkarazu.

Ipak, Đoković ne želi da bilo šta spočitava Sineru, ističe da je sada iz njegovog ugla čak i teže doći do titula na mastersima jer se igraju u periodu od dvije nedelje, kao grend slemovi: "Sada je još teže pobjeđivati na mastersima nego ranije, jer traju skoro dvije nedelje. Meni se više dopadalo kada su trajali po sedam dana, a samo grend slemovi dvije nedelje. Ali tako je kako je i moramo da se adaptiramo", poručio je Nole.

Inače, zanimljivo je da je Sineru ostao samo Rim od devet velikih turnira, dok je Đoković poslednji osvojio Sinsinati i dodao ga svojoj bogatoj kolekciji. Takođe, svaki od mastersa osvajao je po dva puta, što je tek podvig.