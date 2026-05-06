Patrik Muratoglu na ružan način govorio o uspjesima Novaka Đokovića pred Rolan Garos upoređujući Janika Sinera - koji nikada nije osvojio ovaj turnir - sa velikim Rafaelom Nadalom.

Krajem maja očekuje nas Rolan Garos i već sada znamo da na njemu titulu neće braniti Karlos Alkaraz. Osvajač prethodna dva izdanja Rolan Garosa, mnogi vjeruju i nasljednik Rafaela Nadala po uspješnosti na šljaci, morao je da se povuče zbog povrede i to znači da će se najvjerovatnije za titulu boriti Janik Siner, Saša Zverev i Novak Đoković.

Iako je Siner prvi favorit, djeluje da sva trojica imaju dobre šanse da dođu do pehara Rolan Garosa, međutim tako ne smatra i čuveni trener Patrik Muratoglu koji bi "kuću stavio na Italijana".

"Mislim da šanse da Janik Siner osvoji Rolan Garos ne mogu biti veće", poručio je Muratoglu u svojoj ko zna kojoj po redu smjeloj prognozi na društvenim mrežama, gdje djeluje da se više trudi da "isprovocira" nego da analizira realno situaciju pred turnire koji dolaze.

"Za mene je to uporedivo sa šansama koje je Rafael Nadal imao da osvaja Rolan Garos tokom karijere. Mislim da Siner ima sličnu prednost, ne iz istog razloga, jer je razlog zašto je Rafa bio nepobjediv na šljaci bio i njegov stil igre".

Kada kaže da je Siner s istim šansama kao Nadal, inače osvajač 14. pehara na Rolan Garosu, Muratoglu zaboravlja da iako je Italijan osvojio pet uzastopnih mastersa - isto tako do sada nije uspijevao da slavi u Parizu. Možda bi to moglo da znači makar jedan zarez u čitavoj analizi, ali ne i kod Muratoglua.

"Janik ima ogromnu prednost na svakoj podlozi, osim protiv Karlosa Alkaraza, ali on ne igra. Nije stvar u njegovom stilu igre, već u dominaciji, koja je neuporediva", rekao je Muratoglu i onda uvrijedio Novaka Đokovića.

"Ako pogledate dvije godine kada je Novak Đoković imao sličan nivo dominacije, 2011. i 2015, u oba slučaja nije osvojio Rolan Garos. Ali postoji velika razlika. Mislim da je Janikova igra na šljaci bolja od Novakove. Janik igra sa mnogo većom rezervom iznad mreže. Mislim da je kvalitet njegove lopte drugačiji, što je izuzetno važno na šljaci. To mu daje čak i blagu prednost", zaključio je on.

Šta ćemo vidjeti u Rimu?

Prvi put od Australijan opena, na kome je Đoković pobedio Sinera, potencijalno možemo da vidimo njihov duel. To je moguće zapravo tek u finalu, pošto su na suprotnim stranama žrijeba u Rimu i to je svakako meč koji navijači priželjkuju.