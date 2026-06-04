Pjevačica Tanja Savić govorila je o aktuelnim temama iz svog života, ali i o slučaju koleginice Mine Kostić, koji je poslednjih dana izazvao veliku pažnju javnosti.

Izvor: MONDO

Tanja nije krila emocije kada je spomenula Minu Kostić, koja je smeštena u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti te je izrazila zabrinutos za njeno stanje.

"Upućena sam, ne znam tačno šta se dešava. Možda je žena otišla samo kod psihologa ili psihijatra. Zadržana je 30 dana? Duša moja. Žao mi je. Njena duša zna šta je to, šta se tu krije. Ja nju mnogo volim, stvarno mi je žao, mora da ima mnogo dobru podršku oko sebe. Najčešće nas najviše povrijede najbliži", rekla je Tanja sa knedlom u grlu.

Vidi opis Ništa od svadbe: Tanja Savić se oglasila o odnosu sa vjerenikom, spomenula i Minu Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Novo jutro Br. slika: 12 12 / 12 AD

Tanja je prokomentarisala i nedavnu izjavu Nataše Bekvalac da je bila na ivici da psihički poklekne, naglasivši da se mnogi javni ljudi svakodnevno bore sa problemima koje publika ne vidi.

"Svi smo mi na ivici. Mi smo živi ljudi, kao i svi, naš posao ne dozvoljava da se tuga vidi na nama. Otkud vi znate koliko tuge ja nosim u sebi, šta mi se desilo danas, juče? Možda imam i ja neki poremećaj, otkud vi znate da li sam ja u depresiji? Trudim se da radim na sebi, niko mi neće pomoći, samo ja sebi mogu da pomognem u tom unutrašnjem svijetu" iskreno je poručila pjevačica.

Govoreći o privatnom životu, Tanja se osvrnula i na vezu sa partnerom Muhamedom Mukijem Bešićem, priznajući da su planovi za vjenčanje pali u drugi plan.

"Zakasnili smo za svadbu Muki i ja! Posle četiri i po godine zajedničkog života to je nevažno. Papir nije bitan. Važan je mir, sreća koju osjećate kad ste zajedno" zaključila je pevačica za Blic.

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(Blic / MONDO)