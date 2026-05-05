Saša Zverev prestao je da prati na društvenim mrežama Janika Sinera i Karlosa Alkaraza što je izazvalo novu buru i spekulacije.

Saša Zverev ubjedljivo je izgubio u finalu turnira u Madridu od Janika Sinera (6:1, 6:2). Nedugo poslije tog meča donio je odluku koja je izazvala buru u svijetu tenisa - prestao je na Instagramu da prati i njega i Karlosa Alkaraza. Zašto? Nikome nije jasno.

Kada se uđe na njegov profil na Instagramu i klikne na ljude koje prati među prvima na listi izlazi Novak Đoković. Tu su i Arina Sabalenka, Andrej Rubljov, Rodžer Federer, Rafael Nadal, Dominik Tim, Flavio Koboli, kao i drugi sportisti poput Lebrona Džejmsa, Džimija Batlera, Frančeska Totija, Tonija Krosa...

Ali, među njima nema trenutno dvojice najboljih na planeti. Da li je došlo do nekog sukoba između njih? Ili je možda u pitanju neki marketinški trik. Ili nešto treće? Ostaje da se vidi. Vjerovatno će pitanje o tome dobiti Njemac prilikom nekog od narednih obraćanja medijima.