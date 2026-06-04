Nakon poslednjeg pojavljivanja Džej Lo krenule priče o operaciji: Pjevačica izgrmjela u haljini, a grudi 2 broja veće

Slavna pjevačica i glumica već je neko vrijeme glavna tema na društvenim mrežama, posebno zbog odnosa s novim kolegom, a sada i zbog izgleda grudi.

Izvor: ABC / Ferrari / Profimedia

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez ovih dana se našla u fokusu javnosti zbog filma "Office Romance", u kom tumači glavnu ulogu. Uz nju u filmu glumi i Bret Goldstin, a zajednički projekat promovišu pojavljujući se na premijerama širom SAD.

Tako su u utorak prisustvovali premijeri filma u Njujorku, a malo ko je primijetio išta drugo osim Dženiferine modne kombinacije. Lopezova je na crvenom tepihu zablistala u jednoj od najodvažnijih haljina u karijeri, a svi su pogledi bili uprti u njen dekolte koji djeluje dva puta veći.

Džej Lo je nosila pripijenu haljinu bez rukava brenda Miss Sohee, sa cvjetnim uzorkom i izrazito dubokim dekolteom. Upravo je gornji dio haljine ukrao svu pažnju, s obzirom na to da je u prvi plan stavio njeno poprsje.

Dekolte je pokrenuo i glasine o plastičnoj operaciji. "Jesu li nove? Ili ih ranije nisam primijetila?", "Grudi joj izgledaju sve samo ne prirodno", "Izgledaju mnogo veće", "Odakle su se stvorile? Ali izgleda sjajno", pisali su neki.

Lopezova i Goldstin izazvali su veliko interesovanje publike zbog hemije koju su pokazali kako na ekranu, tako i u stvarnosti. Zbog toga su se pojavile i glasine da su u vezi, što je pjevačica odlučno negirala.

"Nikada me ne vide s nekim ili kako radim s nekim, a da me ne povezuju s tom osobom", rekla je ona u emisiji "Today", dok je Goldstin dodao: "Mislim da ako stojite pored nje, to se prosto desi. Zato sam ja sve vrijeme stajao blizu."

Pogledajte kadrove sa snimanja:

Lopezova je zatim odlučno naglasila da nisu u vezi. Glasine o novoj romansi dolaze nakon što se Dženifer razvela po četvrti put. Dvije godine je bila u braku s glumcem Benom Aflekom, a zahtjev za razvod podnela je u avgustu 2024. godine. Prethodno je bila u braku s glumcem Ojanijem Noom od 1997. do 1998, a 2001. vjenčala se s Krisom Džadom. Razveli su se 2003, a godinu dana kasnije vjenčala se s Markom Entonijem, s kojim je dobila dvoje djece.