"Pitajte Tonija da li sam mu se sviđala": Neda Ukraden o bliskom odnosu sa Draganinim bivšim mužem

Neda je istakla da je devedesetih živjela u Beču, a da joj je Toni mnogo pomogao prije nego što je stupio u brak sa Draganom.

Izvor: instagram/printscreen/tonibijelic/Youtube/AmiG Show

Pjevačica Neda Ukraden (75) je u emisiji Ognjena Admižića progovorila o bliskom odnosu sa biznismenom Tonijem Bijelićem (63), bivšem mužu njene koleginice Dragane Mirković. Toni je Nedi mnogo pomogao prije nego što je stupio u brak sa Draganom, o čemu se naširoko priča.

Neda je istakla da je devedesetih živjela u Beču, a da joj se on našao oko administrativnih pitanja, te da je uvijek bio tu za nju i njene kolege kad bi im nešto zatrebalo. Na pitanje da li je između njih nekad bilo nešto više od prijateljstva, Neda je jednom prilikom rekla da nije, ali nije negirala da joj se on udvarao.

"On je znatno mlađi od mene. E sad, da li se ja nekome sviđam malo više nego što je to normalno, to ne bi trebalo da pitate mene" rekla je Neda u svom stilu, pa dodala da joj je pažnja godila:

"To je za mene svakako kompliment.

"Pošto Toni odlično govori njemački, našao mi se pri ruci" govorila je Neda za "Svet".

Neda o Toniju: "Stalno je dolazio na nastupe"

Podsetimo, Neda je kod Amidžića pričala otvoreno o Bijeliću.

"Ja sam tri godine živjela u Beču, od '92. do '95. godine, misleći da ću tako izmaći iz tih problema u našoj zemlji. Htjela sam i da dijete upišem tamo u školu. Međutim, Jelena nije htjela, pa sam stalno bila na relaciji. Tonija Bijelića smo upoznali svi mi pjevači koji smo tamo radili, on i njegov otac su stalno dolazili na nastupe, i uvijek su nam pomagali kad nam je nešto trebalo oko papira" rekla je Neda u pomenutoj emisiji o Draganinom bivšem mužu.

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"Tamo sam imala čak i stan zakupljen. Toni je uvijek bio od pomoći, čovek kome se možeš javiti i obratiti za sve. To je to" zaključila je Neda Ukraden.