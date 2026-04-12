Crna Gora savladala Francusku za plasman u finale Svjetskog kupa

Izvor: MN Press

Vaterpolo reprezentacija Crna Gora plasirala se u finale Svjetskog kupa nakon pobjede nad Francuska rezultatom 15:11, ali u taboru „ajkula“ smatraju da je posao mogao biti završen i ranije.

Selektor Dejan Savić istakao je da njegov tim nije najbolje reagovao u pojedinim momentima, posebno protiv zonske odbrane rivala.

"Nismo uspjeli na kraju da se snađemo na njihovu zonu, previše smo ulazili u rizike. Mogli smo ranije da riješimo, ali eto ponovo se dogodio pad u igri. Preživjeli smo treću četvrtinu, ali nas je loša igra stigla u četvrtoj", rekao je Savić.

Crnu Goru već narednog dana očekuje finale protiv Gruzija, a selektor naglašava da ekipa ima jasan cilj.

"Mislim da smo do sada uradili sasvim dovoljno, ali sigurno da ćemo da damo sve od sebe da budemo prvi na ovom turniru", poručio je Savić.

Golman Petar Tešanović istakao je da su uslovi za igru bili zahtjevni, ali i da je tim pokazao kvalitet.

"Odigrali smo vrhunsku utakmicu, Francuska je ozbiljna reprezentacija. Dogodio se taj pad u finišu, nijesmo se snašli na zonu, a i uslovi su bili loši, jer je duvao jak vjetar. Ali, uspjeli smo da privedemo meč kraju", kazao je Tešanović.

Selektor Francuske Vjekoslav Kobešćak priznao je da je kvalitet bio na strani crnogorskog tima.

"Razlika u kvalitetu je ipak prevelika, tako su nas savladali i na Evropskom prvenstvu. Dominirali su pogotovo u prve dvije četvrtine. Zadovoljan sam kako smo reagovali i smanjili, ali teško je bilo očekivati da ćemo preokrenuti. Mislim da je Savić posložio kockice, igraju bolje nego u Beogradu", istakao je Kobešćak.