Marko Rubio najavio je da će Donald Tramp prisustvovati NATO samitu u Turskoj, uprkos kritikama saveza. Očekuju se ključna pitanja.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma da će Donald Tramp lično učestvovati na predstojećem samitu šefova država NATO-a, koji će se sledećeg mjeseca održati u Turskoj.
Ova objava dolazi u trenutku izuzetno zategnutih odnosa između Trampa i Severnoatlantskog saveza, koje je dodatno produbilo američko pokretanje rata protiv Irana.
"Smatram da je predstojeći sastanak NATO-a u Turskoj u julu vjerovatno najvažniji sastanak u istoriji saveza, jer postoje određena pitanja koja moraju da se razjasne i riješe", poručio je Rubio.
Tramp oštro kritikovao NATO, nagovijestio mogućnost izlaska SAD iz saveza
Podsjetimo, Tramp je u aprilu ovaj 77 godina star vojni savez nazvao "tigrom od papira" i otvoreno nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da razmotre izlazak iz NATO-a.
To je usledilo nakon što su države članice ignorisale njegov zvanični poziv za pružanje vojne pomoći u operacijama ponovnog otvaranja strateški važnog Ormuskog moreuza. Moreuz, kroz koji prolazi petina svetske nafte, zatvorio je Iran nakon američko-izraelskih udara krajem februara i početkom marta.
(Index/MONDO)