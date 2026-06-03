Marko Rubio najavio je da će Donald Tramp prisustvovati NATO samitu u Turskoj, uprkos kritikama saveza. Očekuju se ključna pitanja.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA/Abaca Press

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma da će Donald Tramp lično učestvovati na predstojećem samitu šefova država NATO-a, koji će se sledećeg mjeseca održati u Turskoj.

Ova objava dolazi u trenutku izuzetno zategnutih odnosa između Trampa i Severnoatlantskog saveza, koje je dodatno produbilo američko pokretanje rata protiv Irana.

"Smatram da je predstojeći sastanak NATO-a u Turskoj u julu vjerovatno najvažniji sastanak u istoriji saveza, jer postoje određena pitanja koja moraju da se razjasne i riješe", poručio je Rubio.

Tramp oštro kritikovao NATO, nagovijestio mogućnost izlaska SAD iz saveza

Podsjetimo, Tramp je u aprilu ovaj 77 godina star vojni savez nazvao "tigrom od papira" i otvoreno nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da razmotre izlazak iz NATO-a.

To je usledilo nakon što su države članice ignorisale njegov zvanični poziv za pružanje vojne pomoći u operacijama ponovnog otvaranja strateški važnog Ormuskog moreuza. Moreuz, kroz koji prolazi petina svetske nafte, zatvorio je Iran nakon američko-izraelskih udara krajem februara i početkom marta.

(Index/MONDO)