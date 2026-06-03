Generalni sekretar NATO pakta Mark Rute upozorava mlade Ruse da mogu da poginu u ratu u Ukrajini.

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Generalni sekretar NATO pakta Mark Rute je upozorio danas mlade Ruse da bi mogli da poginu u ratu u Ukrajini ako budu regrutovani, prenosi "Rojters". On je ovo izjavio danas prilikom obraćanja medijima u Kijevu i direktno se obraćao mladim Rusima koji razmišljaju da se prijave kako bi bili mobilisani.

"Muškarci koji se prijave za borbu poput vas nemaju treninge. Daju vam lošu opremu i velika je vjerovatnoća da ćete tamo (Ukrajina) poginuti", započeo je Rute.

Vidi opis "Ako odete u Ukrajinu, velika je šansa da ćete poginuti": Šef NATO plaši Ruse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prema njegovim riječima, Rusija trpi velike gubitke na ukrajinskom frontu. Navodi da više od 30.000 ruskih vojnika mjesečno pogine u ratu sa Ukrajinom.

"To znači gubitak više ljudi u jednom mjesecu nego što je Sovjetski Savez izgubio za 10 godina ratovanja u Avganistanu. To nije apstraktno, to ćete vjerovatno biti vi", dodao je Rute.