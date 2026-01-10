“Ajkule” su nadigrale selekciju Malte 21:12.

Izvor: vaterpolo savez crne gore

Pobjeda koja je upisana još nakon žrijeba proknjižena je nakon 32 minuta koji su pokazali koliko su vaterpolisti Crne Gore bolji od Malte, ali i da ne smije da bude opuštanja ni protiv autsajdera.

Najbolji u redovima našeg nacionalnog tima bio je Strahinja Gojković sa četiri gola. Samo se Balša Vučković nije upisao u listu strijelaca.

Izabranici Dejana Savića u narednoj rundi odmjeriće snage sa Mađarskom, koja je danas bila bolja od Francuske.

Meč protiv Mađara je u ponedjeljak od 15 sati i 15 minuta.