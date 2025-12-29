Naši vaterpolisti poraženi su od Italije u test meču pred Evropsko prvenstvo rezultatom 15:12 (3:2, 5:2, 4:4, 3:4) u kontrolnom meču, koji je odigran za kraj zajedničkih priprema u Napulju.

Izvor: MN Press

“Ajkule” su imale prazan hod u napadu u drugoj četvrtini, kada je rival stekao prednost 7:2 i praktično riješio ishod utakmice.

U posljednjem periodu domaćin je vodio 15:8, da bi naš tim serijom 4:0 ublažio poraz.

Najefikasniji u crnogorskom timu bili su Aljoša Mačić, Vlado Popadić i Dušan Matković sa po dva gola.

Srđan Janović, Balša Vučković, Miroslav Perković, Vladan Spaić, Vasilije Radović i Strahinja Gojković postigli su po jedan.

Mateo Joki Grata bio je najbolji u italijanskoj selekciji sa pet pogodaka.