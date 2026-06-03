Najbolja crnogorska atletičarka svih vremena ostvarila veličanstvenu pobjedu na prestižnom mitingu u Atini i novim državnim rekordom od 1,98 metara još jednom potvrdila mjesto među najboljim evropskim skakačicama uvis.

Izvor: Atletski savez Crne Gore

Crnogorska kraljica atletike Marija Vuković još jednom je potvrdila svoju vrhunsku klasu i ispisala novu stranicu istorije crnogorskog sporta. Na prestižnom međunarodnom mitingu „Filothei Women Gala“ u Atini, najbolja crnogorska atletičarka svih vremena ostvarila je veličanstvenu pobjedu i postavila novi državni rekord Crne Gore u skoku uvis – impresivnih 1,98 metara.

U konkurenciji nekih od najboljih evropskih skakačica, Marija je pokazala šampionski karakter, sigurnost i kvalitet koji je godinama svrstavaju među najbolja imena evropske atletike. Novi rezultat predstavlja najbolji skok u njenoj karijeri i potvrdu da se nalazi u sjajnoj formi pred izazove koji je očekuju tokom nastavka sezone.

Vuković je zasluženo osvojila prvo mjesto, dok je drugo mjesto pripalo talentovanoj srpskoj reprezentativki Angelini Topić sa preskočenih 1,96 metara. Treća je bila slovenačka atletičarka Lia Apostolovski sa rezultatom 1,88 metara.

Posebnu vrijednost ovom rezultatu daje činjenica da je Marija za jedan centimetar popravila dosadašnji državni rekord Crne Gore, koji je takođe bio u njenom vlasništvu. Time je još jednom potvrdila status najuspješnije crnogorske atletičarke i jednog od najvećih ambasadora crnogorskog sporta na međunarodnoj sceni.

Trijumf u Atini i novi državni rekord predstavljaju još jedan veliki uspjeh za crnogorsku atletiku i snažnu potvrdu da Marija Vuković i dalje pripada samom vrhu evropskog skoka uvis.

Atletski savez Crne Gore upućuje iskrene čestitke Mariji Vuković na novom državnom rekordu, izuzetnom rezultatu i velikoj pobjedi kojom je na najbolji način predstavila Crnu Goru.Cestitku je licno uputio predsjednik ASCG Milorad Vuletic,direktor Danijel Furtula i generalni sekretar Milan Madzgalj

Bravo, Marija! Ponosna je Crna Gora!

Izvor: Atletski savez Crne Gore