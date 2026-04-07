Dominantna igra za sigurnu pobjedu 27:6 na otvaranju kvalifikacija za Svjetski kup

Crnogorski vaterpolisti imali su ubjedljiv start na kvalifikacionom turniru za Svjetski kup na Malti, savladavši selekciju Kazahstana rezultatom 27:6.

„Ajkule“ su od samog početka nametnule ritam i jasno pokazale razliku u kvalitetu. Već nakon prve četvrtine bilo je 7:0, što je nagovijestilo jednosmjernu utakmicu.

Dominacija je nastavljena i u drugoj dionici, kada je Crna Gora stigla do čak 13:0, prije nego što je Kazahstan sredinom tog perioda postigao prvi pogodak.

Na poluvremenu je rezultat bio 15:2, a nakon treće četvrtine 20:4, pa je završnica protekla u rutinskom odrađivanju posla izabranika Dejana Savića.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Strahinja Gojković sa pet golova, Balša Vučković postigao je četiri, dok su po tri pogotka dodali Aljoša Mačić i Miroslav Perković.

Crna Gora je tako na dominantan način otvorila turnir i najavila ozbiljne ambicije u borbi za plasman na Svjetski kup.