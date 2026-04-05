Crna Gora protiv Kazahstana, Argentine i Velike Britanije u borbi za plasman na završni turnir u Sidneju

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore sjutra putuje na kvalifikacioni turnir Svjetskog kupa na Malti, a selektor Dejan Savić odabrao je sastav koji će predstavljati “ajkule”.

Na put kreću: Petar Tešanović, Darko Đurović, Balša Vučković, Vasilije Radović, Aljoša Mačić, Jovan Vujović, Srđan Janović, Aleksa Ukropina, Nikola Moskov, Vladan Spaić, Strahinja Gojković, Savo Ćetković, Miroslav Perković, Dušan Matković, Danilo Stupar i Đuro Radović.

Uz selektora Savića, stručni štab čine pomoćni trener Nebojša Milić, kondicioni trener Edvard Bonelo, doktor Vasko Roganović, fizioterapeut Vladislav Mlađen, analitičar Vasko Vučković, psihološkinja Helena Rosandić i tim menadžer Dragan Drecun.

Turnir na Malti igra se od 7. do 13. aprila, a crnogorski vaterpolisti u prvoj fazi odmjeriće snage sa Kazahstanom, Argentinom i Velikom Britanijom.

Nakon uvodnih mečeva biće formirana jedinstvena tabela svih 24 selekcije, prema novom sistemu rangiranja koji uzima u obzir rezultate, gol-razliku i jačinu protivnika.

Plasman u eliminacionu fazu izboriće 16 najboljih reprezentacija, nakon čega slijede mečevi osmine finala.

Cilj “ajkula” je jasan – izboriti mjesto na završnom turniru Svjetskog kupa, koji će se krajem jula održati u Sidneju.