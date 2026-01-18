Sledeći izazov za Crnu Goru je duel sa Srbijom u utorak u 20.30.

Izvor: VPSCG

Crnogorski vaterpolisti napravili su veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, nakon što su u pretposljednjem kolu Evropskog prvenstva u Beogradu savladali Holandiju rezultatom 15:11.

“Ajkule” su do pobjede stigle nakon izuzetnog preokreta u drugom dijelu utakmice. Holanđani su do kraja treće četvrtine imali tri gola prednosti (10:7), ali je Crna Gora uspjela da napravi seriju 7:0 i potpuno preokrene tok meča. Konačni rezultat nakon četiri četvrtine bio je 15:11.

Odličan završni dio susreta donio je domaćinu rutinsku kontrolu igre, a u posljednjoj četvrtini Crna Gora je postigla pet golova, uz samo jedan primljeni.

Najefikasniji u timu Dejana Savića bio je Balša Vučković sa četiri gola, dok su po tri postigli Strahinja Gojković i Dušan Matković. Po jedan pogodak upisali su Petar Tešanović, Dmitrij Holod, Jovan Vujović, Miroslav Perković i Vasilije Radović.

Golman Petar Tešanović imao je 12 odbrana, dok je Holandija u napadu najviše koristila igrača više, ali bez uspjeha u ključnim momentima susreta.

Crna Gora je sada praktično obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo 2027, a u utorak je očekuje novi veliki izazov – duel sa Srbijom od 20.30 časova.