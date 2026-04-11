Bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker i dalje vjeruje u najboljeg na svijetu, zbog toga je poslao jasnu poruku

Bivši trener Novak Đoković i legendarni teniser Boris Beker poručio je da srpski as i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju na teniskoj sceni, uprkos izostancima sa pojedinih turnira.

Đoković nije nastupao na turnirima u Majamiju i Monte Karlu, ali je ranije ove sezone stigao do finala Australijan opena, gdje je, između ostalog, savladao Janik Siner u meču od pet setova, prije nego što je odmjerio snage sa Karlos Alkaraz.

Iako mlađa generacija predvođena Sinerom i Alkarazom trenutno dominira, Đoković i dalje pokazuje da ga ne treba otpisivati. Sa skoro 39 godina, srpski teniser i dalje je među najboljima na svijetu, što dodatno potvrđuje njegov kontinuitet na vrhunskom nivou.

Beker nije imao dilemu kada je govorio o svom nekadašnjem pulenu: "Ne smijemo zaboraviti Novaka sve dok igra. On se nalazi u jedinstvenoj sferi, drugačijoj od ostalih igrača, sa svojim rekordom od 24 grend slem titule."

Dodao je i da će Đoković ostati faktor na terenu dok god je aktivan: "Sve dok ostane profesionalni teniser, biće sila sa kojom se mora ozbiljno računati".

Đoković iza sebe ima 24 grend slem titule, ali ambicija za novim trofejima ne jenjava. Uprkos godinama, njegovo iskustvo, mentalna snaga i sposobnost da se takmiči sa najboljima čine ga jednim od najopasnijih igrača na turu.