Legendarni Boris Beker ima neke druge planove u životu i ne želi da ponovo bude na teniskom terenu u ulozi trenera.

Izvor: MN Press

Legendarni njemački teniser Boris Beker saopštio je da više neće raditi kao trener, iako je tokom karijere imao uspješnu saradnju sa Novakom Đokovićem od 2013. do 2016. godine.

Šestostruki grend slem šampion otkrio je da je u prethodnom periodu dobijao ponude od aktivnih igrača, ali da ih je sve odbio, jer ne želi da se vraća zahtjevnoj i stresnoj ulozi trenera.

„Ne želim da imenujem, ali često su me pitali da li bih želio da se vratim trenerskom poslu, ali sam odbio. Imam druge karijerne ciljeve, mnogo više radim u medijskom sektoru. Ne bih mogao to da radim ako bih se vratio trenerskom poslu sa punim radnim vremenom“, kazao je Beker.

On je naglasio da je spreman da pomogne igračima savjetima, ali isključivo izvan terena.

„Uvijek sam otvoren za telefonske pozive ako nekome treba savjet. Dijelim svoje iskustvo, ali bez povratka na teren za trening“, istakao je Beker.

Nakon završetka igračke karijere, Beker je bio dio stručnog štaba Novaka Đokovića, radio je i sa Holgerom Runeom, kao i u njemačkoj reprezentaciji.

Istakao je da su mu sada prioriteti drugačiji, posebno nakon što je krajem prošle godine postao otac.

„Moje vrijeme kao trenera je završeno. Dobio sam novog člana porodice, što mi oduzima mnogo vremena, i imam druge profesionalne ideje za svoj život“, poručio je Beker.

Iako se ranije spekulisalo o mogućoj saradnji sa Aleksandrom Zverevom, do toga nikada nije došlo.