Boris Beker reagovao je i imao jasnu poruku za Patrika Muratoglua posle sporne izjave o Novaku Đokoviću i velikoj trojci svetskog tenisa.

Izvor: Profimedia/ABACA / Abaca Press/Printscreen/YouTube/Tennis Majors

Patrik Muratoglu napravio je haos u svijetu tenisa svojom izjavom. Situacija je otišla toliko daleko da mu je odgovorio čak i Rafael Nadal, koji nije mogao da vjeruje kakvu je glupost izgovorio bivši trener Serena Vilijams. Da podsjetimo, Muratoglu je rekao sljedeće:

„To što je Novak Đoković dobio Janik Siner u Melburnu ne znači da je ‘velika trojka’ bolja od Janika i Karlos Alkaras.“

Na to mu je Nadal odgovorio emotikonima na kojima „umire“ od smijeha i hvata se za glavu. U žargonu bi se moglo reći da mu je poručio da se „pokrije ušima i ćuti“.

Sada je na tu izjavu reagovao i bivši Novakov trener Boris Beker, koji nije ostao nijem na spornu izjavu Patrik Muratoglu.

„Patriče, mislim da si jedini sa tim mišljenjem“, napisao je Beker na Tviteru.

Nije se dugo čekao ni odgovor sa druge strane.

„Nikada nisam imao mišljenje zasnovano na onome što svi drugi misle, već svoje. Samo mrtve ribe plivaju nizvodno“, napisao je Muratoglu i tako je započela svađa…

Kao da je zaboravio da je Novak Đoković osvojio 24 grend slema, da je igrao u zlatnoj generaciji tenisa sa Rafael Nadal i Rodžer Federer, kao i da je trenutno stanje u tenisu takvo da niko, osim Srbina, ne izaziva Karlos Alkaras i Janik Siner.

Šta je još Muratoglu rekao?

Patrick, I think your alone with your opinion!https://t.co/8zVjYquovt — Boris Becker (@TheBorisBecker)February 5, 2026

Patrik Muratoglu je, pored kratke izjave koja je uzburkala javnost, dao i nešto duže obrazloženje zbog čega tako misli.

„Dozvolite mi da objasnim. Uzimáte jedan meč i iz toga izvlačite zaključke. Sjetite se da je Janik Siner dobio Novak Đoković u prethodnih pet mečeva. Jedan meč me neće natjerati da promijenim mišljenje o onome što gledam u posljednje dvije-tri godine. Siner se kreće brže, jače udara, udara lopticu u penjanju i bolje servira od Novaka. Đoković je mentalno najjači u istoriji i to je u ovom meču napravilo razliku. To je ono što je obilježilo njegovu cijelu karijeru. Janik je osvojio čak 12 poena više, ali je Novak uzeo one najvažnije“, poručio je Muratoglu.