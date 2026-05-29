Osam osoba ostalo je zarobljeno na rolerkosteru u Teksasu, skoro 30 metara iznad zemlje, nakon što se vožnja zaustavila tokom uspona velikom brzinom.

Voz smrti "Gvozdena ajkula" u zabavnom parku na istorijskom pristaništu ostrva Galveston zaustavio se juče usred vožnje, ostavljajući putnike zaglavljene na strmom usponu više sati. Na snimku incidenta vide se četiri osobe koje sjede u dva reda vagona, prenosi NBC News.

A terrifying roller coaster rescue is underway in Galveston, Texas Thursday. A car became stuck on a vertical track, leaving eight people dangling at the very top of the ride. Firefighters are using a long-ladder truck to reach the riders several stories above the ground.

Nezavisni školski okrug Hjuston saopštio je da su putnici na rolerkosteru bili na školskoj ekskurziji. Putovanje je organizovala kompanija Energized za srednju školu STEM Akademi i srednju školu STEM Akademi, dvije škole u ​​okrugu.

"Osjetili su veliko olakšanje"

Šef vatrogasne službe Majk Varela rekao je na konferenciji za novinare da su ekipe stigle oko 17:30 časova da spasu učenike. Jedan po jedan, vezani su sigurnosnim pojasevima i prebačeni u korpu vatrogasnog vozila, koje ih je potom spustilo na zemlju.

"Kada su stigli tamo, mogli su da iskoriste svoje iskustvo da smire sve i uvjere ih da će ih oprema koju koriste čuvati bezbjednim", rekao je Varela.

Dodao je da su putnici bili "nervozni", ali da su "takođe osetili veliko olakšanje kada su se vratili na zemlju". Portparol grada Galvestona rekao je da su svi bezbjedno dovedeni dojle.

"Vatrogasna služba Galvestona bezbedno je izvukla poslednju osobu ubrzo posle 21 čas", potvrdio je portparol.

Dostiže brzinu do 84 km/h

Varela je napomenuo da je najkritičniji deo operacije bio prebacivanje učenika iz "voza smrti" u korpu vatrogasnog vozila, jer su bili izloženi suncu i postojala je zabrinutost zbog moguće dehidracije.

"Morali smo biti veoma oprezni, posebno sa vatrogascima koji su u tom trenutku bili u korpi", rekao je on.

"Tokom početnog uspona, atrakcija doživela kvar. Međutim, sistem se odmah zaustavio tačno kako je i bilo predviđeno da bi se svi zaštitili. Naš neposredni fokus bio je na bezbednosti naših osam gostiju", rekao je Terni, direktor operacija Pležer Pira i dodao:

"Zato smo pozvali vatrogasce da pomognu i obezbijede bezbjedno izvlačenje svih putnika iz atrakcije. Trenutno je u toku detaljan pregled roler kostera. Ne možemo dovoljno da zahvalimo vatrogascima na brzoj reakciji i pomoći", istakao je, javlja Index,.

Prema informacijama sa veb stranice Pležer Pier, ovaj rolerkoster dostiže brzinu do 84 kilometra na sat i kreće se po šinama dužine oko 380 metara. Čelična atrakcija takođe uključuje vertikalni pad od skoro 30 metara.