Boris Beker ispričao kako je savjetovao Novaka Đokovića protiv "najvećeg neprijatelja" Rodžera Federera. I to mu je rekao ono što se Srbima nikada ne govori, ali je upalilo.

Izvor: Florian EISELE / AFP / Profimedia

Ko je najveći rival Novaka Đokovića? Više puta je sam rekao da je to Rafael Nadal, protiv koga je igrao čak 60 puta, ali ipak su mečevi protiv Rodžera Federera bili posebni. Nije nikakva tajna da se Đoković i Federer nisu voleli još od svojih prvih duela, a upravo je Švajcarac imao "metu na leđima" jer je njegove rekorde Nole pokušavao da obori. I uspio je na kraju.

Možda i ključnu pobedu Đoković je ostvario 2015. godine na Vimbldonu, kada je srušio Federera u četiri seta i "začepio" usta navijačima na Centralnom terenu, ali na način na koji nismo vidjeli do tada od njega.

Znamo dobro koliko ga je izluđivala publika koja navija za Federera, ne krije Đoković da je sam pokušavao da je "kupi" i da se nadao da će i njega tako voljeti, međutim poslušao je savjet svog tadašnjeg trenera Borisa Bekera. Njemac mu je rekao ono što niko ne bi savjetovao da se kaže Srbima, posebno sportistima - a to je da smire strasti i ostave inat po strani.

"Rodžer Federer je za njega bio neprijatelj broj jedan. Posebno na Vimbldonu", ispričao je Boris Beker u jednom podkastu uz objašnjenje i zašto: "Prvo jer je Federer dobar, a drugo jer je obožavan na Centralnom terenu. Tako da tamo uvjek igrate i protiv Rodžera Federera i navijača".

Uslijedio je savet zlata vrijedan: "Uspio sam da objasnim Novaku da ti ljudi nisu protiv njega, nego samo za Federera. Nemoj to da uzimaš k srcu i zavoleće i tebe vremenom", ispričao je Beker.

"Nas dvojica smo postali bliski tokom ovih godina, jedan drugog zovemo porodicom, a jako smo oprezni s tom riječju. Novakova porodična priča je komplikovana jer dolazi iz jedne komplikovane zemlje, teške porodične priče i sve je to uspio da prebrodi. Uspeo je da osvoji 24 grend slema i drži svaki rekord zbog svog duha, porodice, karaktera... I na kraju, a ne najmanje važno, dobija poštovanje koje zaslužuje", dodao je slavni trener iz Njemačke.

Kako je Beker vikao na Novaka protiv Federera?

Uoči meča na Vimbldonu mnogi su smatrali da je Federer u prednosti jer ga Đoković duže vremena nije pobijedio, a uz to znali su i da je publika uz Švajcarca: "Dakle, Novak Đoković igra finale protiv Rodžera Federera na Vimbldonu. I nije pobijedio već duže vrijeme. Imao sam ideju o tome kako bi trebalo da igra protiv Rodžera. Dobio je prvi set, ali je izgubio drugi... Imao je još nekoliko set lopti u taj-brejku. Onda je usledila pauza zbog kiše, i otišao je u svlačionicu koja je odmah pored prostora za medije", prisjetio se Beker i dodao:

"Nisi mogao da uđeš tamo kao trener, ali ja sam član i znam kako da se snađem kod medija, provukao sam se pored sudija i obratio se Novaku na engleskom: ‘Radiš sve kako treba, saberi se, strategija je dobra. Mnogo si mlađi od Rodžera’".

"Zaista sam viknuo na njega i on me samo gledao, mislim da nije vjerovao da mogu tako jasno da govorim engleski. Ali, ako hoću - mogu. "Izašao je i dobio meč. Postoje trenuci kada trener jednostavno mora da kaže igraču: drži se strategije, izdrži, ti si bolji igrač", naglasio je Beker.