Boris Beker ne isključuje iznenađenje na Australijan openu gdje će Novak Đoković pokušati da osvoji 11. titulu.

Izvor: Splash News / Splash / Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Boris Beker govorio je o šansama srpskog asa na Australijan openu. Apsolutni rekorder u Melburnu lako je prošao prvu prepreku i otklonio dileme oko fizičke i mentalne spremnosti nakon pauze od dva mjeseca. Teniska stručna javnost pred početak turnira nije previše vjerovala u desetostrukog šampiona, ali Novak ih je sjajnom partijom natjerao da još jednom razmisle.

Legendarni Nijemac Boris Beker se nada da njegov bivši učenik ima još nekog "keca u rukavu". Impresioniran je njegovom igrom u prvom kolu i vidi ga u samoj završnici prvog grend slema u sezoni.

"To je bila savršena prva runda za Novaka Đokovića. Dužina meča mu ide naruku, kao i način na koji je igrao. Ne moramo ništa više da kažemo o njegovom servisu - bio je apsolutno svjetske klase. Niste znali šta da očekujete. Novak nije igrao turnir deset nedjelja, ali sada znamo da je Novak Đoković u briljantnoj formi", rekao je legendarni Nijemac.

Prošle sezone i stigao do sva četiri polufinala na velikim turnirima. "Bio sam veoma prijatno iznenađen njegovim nivoom prošle godine, posebno na grend slemovima. Pobijedio je sve ostale osim Sinera ili Alkaraza i nema sramote u tome jer su njih dvojica dominirali tenisom veći dio dvije godine. On ima 38 godina i to mu daje veliki izazov i inspiraciju što još uvijek može da se takmiči sa njima", kaže Beker i dodaje:

"Naravno, sa godinama se ne oporavljate tako brzo i umarate se malo brže nego ako imate 28 godina, a Siner i Alkaraz su mnogo mlađi. Ali ne bi me iznenadilo da Novak bude u najboljoj formi na početku turnira u Melburnu. Mislim, osvojio je turnir deset puta. Ako postoji jedan momak koji zna kako da pobijedi u Melburnu, to je Novak Đoković."

Siner i Alkaraz su glavni favoriti, ali ne isključuje mogućnost da vidimo neko od iznenađenja. "Neki ljudi kažu da je mana što nije igrao nigdje drugdje, ali možda ima neki trik u rukavu. Možda je uradio nešto tokom zime što ne želi da pokaže od prvog kola. Vidio sam njegov žrijeb i mislim da je pristojan. Ne bi me iznenadilo da stigne do još jednog polufinala", kaže Nijemac i dodaje:

"A onda ko zna? Možda Siner ne stigne tako daleko - uvijek postoji šansa da neko od najboljih izgubi rano. Malo je vjerovatno, ali oni su ljudska bića. Mnogo mi se sviđa Novak, još uvijek smo veoma bliski, tako da mu želim samo najbolje."

Džim Kurijer ukazuje na veliku prednost

Bivši svjetski broj jedan Džim Kurijer smatra da Srbin ima jednu veliku prednost nad Alkarazom i Sinerom.

"Jedina prednost koju ima nad Sinerom i Alkarazom je iskustvo. Prošle godine protiv Karlosa u četvrtfinalu, njegova sposobnost da iskoristi to iskustvo dok je bio povrijeđen napravila je razliku. Karlos još nije bio dovoljno iskusan da bi znao kako da iskoristi prednost. Dakle, prednost iskustva je i dalje tu, ali to je vjerovatno jedina", rekao je poentirao:

"Sve se svodi na njegovu kondiciju. Rekao je da je sada izazovno suočiti se sa Alkarazom i Sinerom u tri pobjede. Vidjećemo. Njegova igra nije ostarila kao što je njegovo tijelo ostarilo. Nevjerovatno je što je prošle godine stigao do četiri polufinala u svojim godinama. Više je nego sposoban da osvoji još jedan veliki turnir", rekao je Kurijer.