Legendarni Nijemac reagovao je zbog izostavljanja Novaka Đokovića sa liste najboljih igrača u istoriji.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Dimitar DILKOFF / AFPProfimedia

Legendarni Njemac Boris Beker i te kako je aktivan na društvenim mrežama, a ovog puta mu je zasmetala objava jedne stranice koja se bavi tenisom. Naime, u anketi pod nazivom: "Ko je najbolji teniser svih vremena?", nije bilo imena Novaka Đokovića, što je žestoko zasmetalo njegovom nekadašnjem treneru.

Mora se priznati zaista čudan ponuđeni izbor pošto je na prvoj poziciji Andre Agasi. Slijede Rafael Nadal, Rodžer Federer, Džon Mekinro, Endi Rodik i poslednji ponuđeni odgovor je "neka druga legenda". Iako je u pitanju nasumično nabacan spisak imena, Beker nije mogao da ne reaguje, pa je podelio ovaj tvit uz pitanje: "Šta je sa Đokovićem?".

Đoković podržao Bekera kada niko nije

Legendarni as je proveo osam mjeseci u zatvoru zbog utaje poraze i velikih dugovanja, dok je prethodno bankrotirao. Nekadašnji šampion Vimbldona nikada neće zaboraviti ono što je Novak uradio zbog njega u najtežim momentima. Bio je jedan od rijetkih koju su ga javno podržali.

"Dao mi je podršku i utjehu, u tom momentu je bio najbolji igrač na svijetu. Pomogao mi je da prevaziđem jako tešku situaciju, nikada to neću zaboraviti. Lijepe stvari su se dogodile, nisam to očekivao od Novaka i još nekih ljudi", rekao je legendarni Nijemac i dodao:

"Novak je lijepo govorio o meni na konferenciji za novinare. Pružio mi je podršku, nisam to očekivao. Mi smo porodica. U teškim trenucima znaš ko je zaista brižan za tebe, a ko ne", rekao je Beker.

