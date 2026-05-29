Madona priznala koji muškarac je bio najbolji ljubavnik: Ljubila Šona Pena i Tupaka, a ovaj je bio neprevaziđen

Madona otkrila je ko je bio najbolji ljubavnik u njenom životu.

Madona nije neko ko je poznat po tome da priča sa zadrškom, a naročito kad su u pitanju teme s*ksualnosti i ličnih sloboda, pa ne čudi što je bila jedna od najvećih revolucionarnih sila u pop kulturi 80-ih.

Rušila je tabue i pomjerala granice, a ni danas neće promijeniti temu ili se stidjeti svoje biografije, pa je na pitanje ko je od njenih partnera bio najbolji u krevetu dala prilično direktan odgovor.

Kraljica pop muzike je učestvovala u razgovoru za Grindr s više poznatih ličnosti, u okviru promocije njenog novog albuma Confessions II, koji će biti objavljen 3. jula.

Kad je na red došla tema njenog uzbudljivog ljubavnog života, dizajner Raul Lopez je pitao Madonu ko je bio najbolji ljubavnik kog je imala.

"Imenovaću samo mrtve ljude", postavila je odmah pravilo, pa prošaptala:"Džon Kenedi Mlađi."

Njeni sagovorni su na momenat bili zatečeni, pa reagovali smjehom, a Lopez je priznao da je već čuo takve priče o pokojnom medijskom moćniku, advokatu i sinu američkog predsjednika Džona F. Kenedija.

Kratka romansa Madone i Džona Kenedija Mlađeg

Džon Kenedi Mlađi je bio jedna od ikona osamdesetih i devedesetih, a bio je u vezama s više slavnih lepotica, među kojima su Deril Hana, Bruk Šilds, Sara Džesika Parker i mnoge druge prije nego što se skrasio s Kerolin Beset, s kojom je potom otišao u smrt.

S Madonom je povezivan krajem osamdesetih, a izvori bliski advokatu su isticali da je u pitanju bila tek prolazna avantura.

Međutim, mnogi kažu da je Kenedi Mlađi bio oduševljen Madonom od prvog susreta.

"Vidjelo mu se to u očima kad su se prvi put sreli", rekla je jednom prilikom plesačica Erika Bel, jedna od Madoninih najboljih drugarica u to vrijeme. "Džon je bio fasciniran."

Madona je, tokom višedecenijske karijere i popularnosti, bila u vezama i brakovima s više poznatih muškaraca, a samo neki od njih su: Šon Pen, koji je navodno ostao njena najveća ljubav, Gaj Riči, Voren Biti, Tupak Šakur, Vanila Ajs, Denis Rodman, Aleks Rodrigez...

