Bijela kuća još nije objavila rezultate najnovijeg sistematskog pregleda predsednika Donalda Trampa, što predstavlja odstupanje od dosadašnje prakse i otvara nova pitanja o njegovom zdravstvenom stanju i transparentnosti, prenosi CNN.

Tramp je nakon pregleda u Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid" saopštio da je "savršenog zdravlja", ali zvaničnog medicinskog izvještaja i dalje nema, niti je potvrđeno da li će biti objavljen.

U javnosti se već ranije pažnja usmjeravala na vidljive znakove starenja, uključujući česte modrice na rukama koje prekriva šminkom, povremene otoke nogu za koje je ranije navedeno da su posledica hronične venske insuficijencije, kao i osip na vratu koji je pripisan terapiji kože.

Izostanak izvještaja dodatno je pojačao pitanja o transparentnosti, s obzirom na to da su raniji nalazi nakon sličnih pregleda objavljivani u roku od nekoliko dana. Stručnjaci upozoravaju da takva praksa može da podstakne sumnje u sposobnost obavljanja dužnosti.

Bijela kuća se za sada nije oglasila, dok Tramp i njegovi saradnici tvrde da je predsjednik dobrog zdravlja i u potpunosti sposoban za obavljanje funkcije.