Potcjenjivačka izjava Grega Rusedskog o Novaku Đokoviću koja će sigurno iznervirati srpskog asa. U pokušaju da pohvali Janika Sinera, zaboravio je na Noleta.

Bivši britanski teniser Greg Rusedski ne slaže se s ocjenom Žoaa Fonseke, i još nekih drugih tenisera, da je igra Janika Sinera "pomalo robotska". Prema njegovoj ocjeni, ljudi imaju pogrešnu percepciju o njegovoj igri i bez razloga tvrde da je "dosadan", pa tako Rusedski ističe da griješe i da je zapravo Sinerova igra raznovrsna, kao kod Novaka Đokovića.

Štaviše, Rusedski tvrdi da je Siner "napredna vezija Đokovića", što je komentar koji će sigurno zasmetati srpskom teniseru, ako se uzme u obzir da je Italijan još daleko od nivoa igre na kome smo gledali osvajača 24 grend slema.

"Siner ima čeličan um. Ima nevjerovatan mentalni sklop, jer sjetite se prošle godine kada je prošao kroz sve te probleme, kada je imao slučaj sa dopingom, kada je morao da odsluži tromjesečnu suspenziju", rekao je Greg Rusedski potpuno zaboravivši da je Siner imao "sreće" da bude tako kratko suspendovan: Rekao je: ‘Gledajte, poštujem samo ljude koje ja poštujem. Slušam samo ljude oko sebe i ne obazirem se na svu buku oko mene.’ Dakle, mentalno je taj momak izuzetno fokusiran."

"Fizički, Siner je sjajan atleta. Stalno napreduje. Ishrana, nutritivni režim, fleksibilnost, gubitak težine, stabilnost u uglovima - kada sve to spojite, to je nemilosrdno. Ja ga zovem Novak Đoković 2.0", naglasio je Britanac.

Prema njegovom mišljenju, Siner igra isto kao Novak Đoković, samo bolje: "Radi sve što radi Novak, ali u ovom trenutku malo jače. Takođe, mnogo je mlađi, pa mu je to i lakše, iako ga je Đoković pobijedio na Australijan openu", stava je Rusedski koji je komentator na Mastersu u Majamiju.

Podsjetimo, Siner je osvojio Indijan Vels i plasirao se u finale Majamija gdje će igrati protiv Jiržija Lehečke. Imaće priliku da osvoji svoju sedmu masters titulu, odnosno ukupno 26. u karijeri, a ovo bi mu bio i prvi "sanšajn dabl".