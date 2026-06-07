Društvo crnogorskih novinara povuklo je podršku Veselinu Drljeviću za ponovni izbor predsjednika Savjeta RTCG.

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,,Nakon brojnih reakcija novinara, medijskih radnika i šire javnosti, kao i činjenice da je dio naših članova, izražavajući nezadovoljstvo takvim postupkom, vratio priznanja i nagrade koje im je Udruženje ranije dodijelilo, jasno je da je navedena podrška predstavljala ozbiljan propust i pogrešnu procjenu", naveli su u saopštenju, javlja portal E tv.

Oni su se oglasili povodom odluke da bez detaljnijih konsultacija sa članstvom, javno podrže kandidaturu dosadašnjeg predsjednika Savjeta RTCG Veselina Drljevića za novi mandat.

,,Društvo crnogorskih novinara smatra da nijedan pojedinac, bez obzira na funkciju koju obavlja, nema pravo da u ime cijelog Udruženja zauzima stavove o pitanjima koja izazivaju značajne podjele u profesionalnoj zajednici, a da prethodno ne obezbijedi široku raspravu i saglasnost relevantnih organa i članstva", istakli su u saopštenju.

Kako se navodi, posebno uvažavaju primjedbe koje su ukazivale na kontroverze vezane za dosadašnji rad predsjednika Savjeta RTCG, uključujući odnos prema zaposlenima u Javnom servisu, uređivačke i programske odluke koje su izazivale osporavanja u stručnoj javnosti, kao i pitanja vezana za poštovanje sudskih odluka.

,,Smatramo da su to teme koje zahtijevaju ozbiljnu i odgovornu raspravu svih članova, a posebno dobitnika nagrada, a ne jednostrano svrstavanje Udruženja. Zbog svega navedenog, rukovodstvo Društva crnogorskih novinara upućuje izvinjenje članstvu, dobitnicima naših priznanja, kao i ukupnoj javnosti zbog načina na koji je ova podrška data i posljedica koje je izazvala. Istovremeno, obavještavamo javnost da Društvo crnogorskih novinara povlači ranije iskazanu podršku za ponovni izbor dosadašnjeg predsjednika Savjeta RTCG, smatrajući da takav stav nije imao neophodan legitimitet i nije odražavao mišljenje većine članova Udruženja", pojasnili su u saopštenju, prenosi portal E tv.

Poručuju da će u narednom periodu preduzeti, sa novim rukovodstvom, korake kako bi se osiguralo, da se o svim važnim pitanjima koja se tiču Društva crnogorskih novinara i šire medijske zajednice odlučuje transparentno, demokratski i uz puno učešće članstva.

- ...čime ćemo nastojati da obnovimo povjerenje koje je ovim događajem narušeno - zaključuju u Društvu crnogorskih novinara.