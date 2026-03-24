Najbolji italijanski teniser Janik Siner je novom pobjedom na Majamiju oborio rekord Novaka Đokovića star 10 godina

Italijanski teniser Janik Siner je prije meča sa Korentinom Mutetom bio na korak od obaranja rekorda Novaka Đokovića koji je star 10 godina. A, posle pobjede u trećem kolu Majamija, zvanično je pretekao najboljeg svih vremena, makar u jednoj konkurenciji. U pitanju je Đokovićev rekord u broju osvojenih setova na turnirima Masters 1000 serije.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, samim tim postavio je ogroman broj rekord, ali kako vrijeme odmiče, jasno je da će neki od uspjeha biti ostvareni na većem nivou u odnosu na Novaka. Ipak, mladi teniseri moraće još da gule kako bi uopšte ostavili približan trag u istoriji "bijelog sporta", a do tad će obarati nešto manje rekorde.

Janik Siner uspio je da prevaziđe Novaka kad su u pitanju osvojeni uzastopni setovi na turnirima Masters 1000 serije. Dosad je prednjačio Novak Đoković sa rekordom od 24, a posle pobjede Janika Sinera nad Mutetom, u meču koji je trajao 71 minut i koji je završen ubjedljivom pobjedom 6:1, 6:4, to mesto zauzima Italijan. Janik Siner sad prednjači sa 26 uzastopnih setova.

Đoković je rekord ostvario u jednoj od nevjerovatnih sezona, bilo je to početkom 2016. i u tom periodu osvojio je dva trofeja, a niz je započeo na Indijan Velsu protiv Bjorna Frantanćela.

S druge strane, Janik Siner je osvojio poslednja dva Masters 1000 turnira, bio je uspješan na Indijan Velsu, a prethodno je u novembru slavio u Parizu. Sad ima priliku i za treći u nizu, pošto u narednoj fazi turnira u Majamiju igra protiv 40. igrača svijeta Aleksa Mičelsona, a sam turnir ostao je oslabljen za neke velike zvijezde poput Karlosa Alkaraza i Danila Medvedeva koji su ispali u ranim fazama takmičenja.

Posle pobjede i obaranja Novakovog rekorda Janik Siner je rekao: "Veoma sam srećan naravno, ali ne igram tenis za to. Srećan sam što sam ovdje, nisam igrao u Majamiju prošle godine i znam da je u sportu sve nepredvidivo. Srećan sam zbog pobjede i načina na koji sam igrao. Neće biti dana odmora, tako da se nadam da ću biti spreman za naredni meč", poručio je Siner.