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Vesna Đogani sa sinom imala saobraćajku: Evo gdje je za to vrijeme bio Đole, isplivali detalji

Vesna Đogani sa sinom imala saobraćajku: Evo gdje je za to vrijeme bio Đole, isplivali detalji

Autor Marina Cvetković
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Vesna Đogani imala je saobraćajnu nesreću zajedno sa sinom Adrijanom, kojeg je dobila iz braka sa Đoletom Đoganijem

Vesna Đogani sa sinom imala saobraćajku Izvor: MONDO

Vesna Đogani je otkrila da se saobraćajka desila dok su njih dvoje išli na utakmicu, a Đole bio na rođendanu kod ćerke iz prvog braka, Silvije.

Ona je ispričala da je u pitanju bio jak udarac, ali da su svi dobro.

"Đole je bio na Silvijinom rođendanu, sin i ja smo bili na utakmici. Nas dvoje smo imali zanimljivu epizodu, išli smo na put, svašta nam se desilo. Udarilo nas je auto, ali svi smo živi i zdravi, ti ljudi su dobro."

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"Mene sve to stigne, ali ići ću kod terapeuta, pa će biti dobro. Sad dobro, kad si sa nekim drugim ljudima u autu okej, manje je stresno, ali kad si sa svojim djetetom, baš mi nije bilo dobro. Imali smo male povrede, baš je bio jak udarac. Mi smo stalno u treningu, pa smo dobro prošli. Nisam mu odmah javila, vidjela sam da đuska tamo da mu je lijepo, a ne može ništa da učini sa te tačke, da dođe po nas tamo", ispičala je Vesna o nemilom događaju.

Tagovi

vesna đogani udes adrijan đogani sin

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