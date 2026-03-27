Šveđanin Bjorn Borg isprozivao je drugog tenisera svijeta Janika Sinera na nacionalnoj televiziji.

Legendarni teniser Bjorn Borg ponovo je pokrenuo pitanje doping afere Janika Sinera. Iako su ATP i Italijani pokušali sve da zataškaju, ne samo da je drugi teniser svijeta izgubio na popularnosti, već se njegovi uspjesi daleko manje vrednuju, a od toga najviše profitira njegov najveći rival Karlos Alkaraz.

Nekada prvi teniser svijeta se još jednom osvrnuo na potpuno neshvatljivu odluku Sinera da u tim vrati trenera Umeberta Feraru koji je bio glavni krivac za unošenje zabranjene supstance u njegovo tijelo. Legenda kaže kako mu je jako čudno da je od svih trenera na svijetu odabrao da vrati čoveka koji mu je napravio pakao u karijeri.

"Jedino što mogu da kažem je da mi je jako čudno to što je Siner, aktuelni drugi teniser svijeta, otpustio jednog od svojih trenera, a onda kada se bura stišala, vratio je istog trenera u svoj stručni štab. To je sve što znam i to je jako čudno", rekao je Borg na nacionalnoj norveškoj televiziji.

Nevjerovatna odbrana

Ferara je otpušten jer je fizioterapeutu Đakomu Naldiju pozajmio kremu "Trofodermin" koja u sebi sadrži klostebol, a ono što je mnoge šokiralo je njegovo priznanje da tu kremu koristi godinama. Naldi je koristio tu kremu na sebi, prije nego što je masirao Janika tokom oporavka.

"Koristim tu kremu godinama, dobio sam recept od doktora specijaliste zbog hroničnih problema. Bio sam svjestan kazne i uvijek sam bio ekstremno pažljiv. Držao sam je u svom kupatilu, ponio sam je u Ameriku jer mi je bila potrebna. Sa Naldijem sam imao jasnu komunikaciju o toj kremi, čak sam išao dotle da sam mu dozvolio da je koristi samo u mom kupatilu. Nije negirao da je bio informisan o tome, samo je rekao da je zaboravio", objasnio je Ferara u jednom intervjuu. Do dopinga je došlo u martu 2024. godine na turniru u Indijan Velsu.

Siner je bio suspendovan na tri mjeseca, a pauza je trajala od 9. februara do 4. maja 2025. godine. Za to vreme je Ferara bio van tima, ali se vratio ubrzo i pomogao Italijanu u pripremama za US Open.