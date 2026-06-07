Uhapšen mladić u Mladenovcu zbog napada na policajca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U petak 5. juna je u Mladenovcu oko 21 čas napadnut policajac zbog čega je uhapšen mladić S.S. (25), saznaje "Telegraf". Policajci su pokušali da zaustave mladića na električnom trotinetu, ali je on dao gas umjesto da se zaustavi.

Pokušao je da pobjegne, ali su policajci uspjeli da ga sustignu. Kada su pokušali da ga legitimišu, S.S. je udario jednog policajca u glavu koji je tim povodom zadobio lakše tjelesne povrede.

Uhapšen je i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 časova. Biće saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu, a na teret mu se stavlja krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje.