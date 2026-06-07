Pobjednik "Zadruge", Dejan Dragojević, nedavno je iznenadio javnost ponovnim pojavljivanjem na televiziji Pink, čime je potvrdio da su ratne sjekire sa čelnicima ove televizije, Željkom i Milicom Mitrović, i zvanično zakopane.

Izvor: Youtube

Nakon perioda spekulacija o njegovom odnosu sa čelnicima ružičaste televizije, Dejan Dragojević se vratio na Pink, a sada je javno podijelio detalje pomirenja sa porodicom Mitrović.

- Veliki pozdrav za Velikog Šefa i Šeficu, vratio sam se i ponovo su mi otvorili vrata, na čemu sam im veoma zahvalan - izjavio je Dragojević, dodajući da mu je izuzetno drago što je u proteklom periodu imao priliku da gostuje u nekoliko njihovih emisija.

Iako su mu Mitrovići oprostili sve nesuglasice i ponovo ukazali povjerenje, fanovi ga ipak neće gledati u novim formatima rijalitija. Dejan je stavio tačku na taj dio svog života, ističući da trenutno razvija svoj podkast.

Vidi opis Dejan Dragojević o povratku na Pink i rijalitiju: Mitrovići mu sve oprostili Iftar sa PORODICOM! Dragojevici se okupili za RAMAZAN. "Dejan je nas u sta god verovao, volimo ga!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink /printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pink /printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Tv RED/screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Tv RED/screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube Br. slika: 6 6 / 6 AD

- Što se tiče rijalitija, ne vidim sebe ponovo tamo, jer bih dosta toga izgubio. Bio sam u toj priči od 2016. do 2022. godine i mislim da je to previše - bio je iskren Dejan. On je dodao da, iako mu je učešće donijelo i dosta dobrog, sada mu je glavna želja miran život u kojem može da prođe gradom, a da ga niko ništa ne pita.

Odluka da odbije dalja rijaliti učešća i posveti se sebi, usko je povezana sa njegovim privatnim životom. Naime, Dragojević sa izabranicom Jovanom Stojanović čeka prvo dijete. Zbog prinove i opremanja porodične kuće, Dejan je čak zatvorio i piceriju u Novom Sadu, kako bi mogao maksimalno da se posveti porodici.