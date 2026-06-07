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Dejan Dragojević o povratku na Pink i rijalitiju: Mitrovići mu sve oprostili

Dejan Dragojević o povratku na Pink i rijalitiju: Mitrovići mu sve oprostili

Autor Marina Cvetković
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Pobjednik "Zadruge", Dejan Dragojević, nedavno je iznenadio javnost ponovnim pojavljivanjem na televiziji Pink, čime je potvrdio da su ratne sjekire sa čelnicima ove televizije, Željkom i Milicom Mitrović, i zvanično zakopane.

Dejan Dragojević o povratku na Pink i rijalitiju Izvor: Youtube

Nakon perioda spekulacija o njegovom odnosu sa čelnicima ružičaste televizije, Dejan Dragojević se vratio na Pink, a sada je javno podijelio detalje pomirenja sa porodicom Mitrović.

- Veliki pozdrav za Velikog Šefa i Šeficu, vratio sam se i ponovo su mi otvorili vrata, na čemu sam im veoma zahvalan - izjavio je Dragojević, dodajući da mu je izuzetno drago što je u proteklom periodu imao priliku da gostuje u nekoliko njihovih emisija.

Iako su mu Mitrovići oprostili sve nesuglasice i ponovo ukazali povjerenje, fanovi ga ipak neće gledati u novim formatima rijalitija. Dejan je stavio tačku na taj dio svog života, ističući da trenutno razvija svoj podkast.

- Što se tiče rijalitija, ne vidim sebe ponovo tamo, jer bih dosta toga izgubio. Bio sam u toj priči od 2016. do 2022. godine i mislim da je to previše - bio je iskren Dejan. On je dodao da, iako mu je učešće donijelo i dosta dobrog, sada mu je glavna želja miran život u kojem može da prođe gradom, a da ga niko ništa ne pita.

Odluka da odbije dalja rijaliti učešća i posveti se sebi, usko je povezana sa njegovim privatnim životom. Naime, Dragojević sa izabranicom Jovanom Stojanović čeka prvo dijete. Zbog prinove i opremanja porodične kuće, Dejan je čak zatvorio i piceriju u Novom Sadu, kako bi mogao maksimalno da se posveti porodici.

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Dejan Dragojević pink

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