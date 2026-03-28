Janik Siner je uspio da pobijedi Sašu Zvereva u polufinalu turnira u Majamiju i igraće protiv Jiržija Lehečke u finalu.

Saša Zverev odigrao je odličan meč, ali je uprkos tome poražen od Janik Siner u polufinalu Mastersa u Majamiju – 6:3, 7:6 (7:4).

Iako je Zverev u prvom setu imao bolju “ocjenu kvaliteta” (9.5 naspram 9.0), izgubio je set relativno ubjedljivo, što dodatno ukazuje na probleme koje ima na mentalnom planu protiv najboljih igrača.

Sa druge strane, Siner je još jednom potvrdio da je u vrhunskoj formi i da igra na šampionskom nivou. Nakon uspjeha u Indijan Velsu, sada ima priliku da osvoji i titulu u Majamiju.

U finalu ga očekuje Jirži Lehečka, koji je ubjedljivo savladao Artur Fis rezultatom 6:2, 6:2 i izborio duel za trofej.

Vidi opis Saša gubi i kad odigra odličan meč, Sineru ne može ništa: Janika čeka najlakši mogući rival u finalu

Njih dvojica su se do sada sastajali tri puta i Čeh nijednom nije osvojio ni set, pa je jasno ko je favorit u tom duelu i da se očekuje rutinska pobjeda.

Što se tiče polufinalnog meča, Janik Siner je bio taj koji je osvajao najvažnije poene. Ukupno je osvojio svega četiri poena više od Saša Zverev (72:68), ali upravo oni ključni odlučili su pobjednika.

Siner je bio dominantniji na servisu – upisao je 15 asova naspram pet Zvereva, imao je više osvojenih poena na prvi servis (45:34), dok je na drugi servis bio nešto slabiji (10:12). Ipak, ključan podatak je da je spasio obje brejk lopte sa kojima se suočio.

Glavni problem za Zvereva bio je prvi servis Italijana, pošto je osvojio samo 12 od 57 poena (21 odsto). Siner je bio i agresivniji – imao je više vinera (28:21), ali i više neiznuđenih grešaka (24:14), što najbolje oslikava odnos snaga u ovom meču.