MMA borac i bokser Vaso Bakočević izjavio da bi tukao i invalida u kolicima ako bi bio zakazan takav meč.

Vaso Bakočević još jednom je privukao pažnju javnosti, ovog puta ne samo zbog borbe, već i zbog izjave nakon meča.

Na događaju održanom u Smederevskoj Palanci, Bakočević je u revijalnom boks meču savladao Vuk Mob, kojem je ovo bio debitantski nastup u ringu. Borba je završena nokautom, čime je iskusni borac opravdao ulogu favorita.

Ipak, više od same pobjede pažnju javnosti izazvale su njegove riječi nakon meča.

"Uopšte nemam blama, da me zovu invalida da bijem u kolicima – ja bih pristao! Ne sad kao ‘LOL’, nego ljudi, mislite li da će meni ovih 10, 15 ili 20 hiljada eura promijeniti život? Mislite da ja te pare nijesam već napravio? Ja ovo radim jer volim zabavu. Da sam i popio udarac od Vuka ili bilo koga, život ide dalje...", rekao je Bakočević.

Njegova izjava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje dio javnosti smatra da je riječ o neprimjerenom i uvredljivom komentaru, dok drugi ističu da je riječ o njegovom prepoznatljivom, provokativnom stilu.

Bakočević je već godinama jedna od najpoznatijih ličnosti regionalne borilačke scene, poznat po nastupima u MMA, boksu i boksu bez rukavica, ali i po često kontroverznim izjavama.

Vaso Bakočević nakon pobjede nad Vuk Mob u revijalnom boks meču u Smederevskoj Palanci, iskoristio je priliku da oda priznanje svom protivniku, ali i da iznese primjedbe na suđenje.

"Svaka mu čast. Mi se znamo privatno, on je došao, pojavio se i nije se prodao. Ušao je i tukao se dokle god je mogao. Milo mi je da je sve prošlo i nadam se da se nije ozbiljnije povrijedio. Pao je jednom, drugi put, a treći put je stvarno moralo da se prekine. Možda čak i drugi put, jer je bio baš umoran, a i brojali su mu dugo. Između rundi je bilo dva minuta odmora, što ja ne kapiram, ja sam navikao da ustajem poslije 50 sekundi, to radim cijeli život", kazao je Bakočević, a prenio Telegraf.

Bakočević ima bogato iskustvo u borilačkim sportovima, sa profesionalnim MMA skorom od 44 pobjede, 24 poraza i jednim neriješenim mečom. Tokom karijere nastupao je i u boksu bez rukavica, klasičnom boksu i kik-boksu.

Ovaj meč bio je specifičan jer nije imao profesionalnog protivnika, već je riječ o revijalnom okršaju, što ukazuje da bi se Bakočević i ubuduće mogao pojavljivati na sličnim događajima.