Rafael Nadal otkriva svoju listu deset najboljih sportista svih vremena, uključujući Novaka Đokovića, dok Rodžer Federer ostaje van izbora.
Španski teniser Rafael Nadal upitan je da izabere deset najboljih sportista svih vremena i ozbiljno se namučio da "presiječe" i da nekoga ne uvrijedi. Ali, da li je u tome baš uspio? Za to će biti potrebno da čujemo šta kaže Rodžer Federer, koga Nadal nije izabrao u deset veličanstvenih.
Umjesto njega, kada je riječ o teniserima, izabrao je Novaka Đokovića - na čijoj su strani apsolutno svi argumenti kao najvećeg tenisera svih vremena s kojim je imao nevjerovatne bitke tokom prethodnih 20 godina.
Ko je sve na spisku Rafaela Nadala?
Nadala pitali za 10 najvećih sportista ikada: Sad je jasno šta misli o Novaku, a šta o Federeru
Liste o najboljim sportistima izazivaju veliku pažnju i uvijek donose kontroverze, a Nadalovoj listi malo toga ima šta da se prigovori. Jedino bi moglo da se diskutuje o tome što je dvojicu golfera izabrao na svoju listu, a preskočio je recimo Lionela Mesija, kao i još neke značajne sportiste.
Pogledajte listu Rafaela Nadala i sami procijenite da li je u pravu:
- Majkl Džordan, košarka
- Džek Niklaus, golf
- Tajger Vuds, golf
- Novak Đoković, tenis
- Muhamed Ali, boks
- Mihael Šumaher, Formula 1
- Usein Bolt, atletika
- Majkl Felps, plivanje
- Dijego Maradona, fudbal
- Pele, fudbal
Ko je veći rival Nadalu - Đoković ili Federer?
Vodio je velike bitke Nadal sa Federerom i Đokovićem i medijski su više bili propraćeni mečevi sa Švajcarcem, međutim odigrali su značajno manje međusobnih duela. Nadal je dobio 24 od 40 duela, dok je s Đokovićem bilo to znatno napetije. Odigrali su 60 mečeva i Đoković je bolji: 31-29.
"Što se tiče tenisa, u pitanju je velika razlika u stilovima kod Federera i mene. Federer je bio perfekcija u estetskom smislu, to je vrhunac elegancije i tehnike. Imam i ja dobru tenisku tehniku, kao i mnogi teniseri, ali to nije isto kao kada je u pitanju čist estetski stil tenisa, to su dvije različite stvari, kod Federera je u pitanju impresivna i lijepa elegancija. Kada sam ja došao u teniske vode, već je bio najbolji na svijetu, a onda je dobio rivala duge kose nevjerovatnog fizičkog izgleda. Dakle, bila je to elegancija protiv ratnika", objasnio je Nadal narativ koji se stvorio u javnosti.
"To je bila kombinacija dve različite vrste ličnosti i različitih stilova. Uz to, igrali smo mnogo puta najvažnije mečeve i pretvorili naše rivalstvo u nešto što je veće od svakog drugog teniskog meča", dodao je Nadal i rekao da je Federer oduvijek bio teniser koji ga je najviše impresionirao i uzbiđivao.
"Uzbuđen sam bio i dok sam gledao Federera protiv Đokovića, na kraju krajeva - tenis je emocija, emocija je ono što me privlači da gledam tenis".