Rafael Nadal otkriva svoju listu deset najboljih sportista svih vremena, uključujući Novaka Đokovića, dok Rodžer Federer ostaje van izbora.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Španski teniser Rafael Nadal upitan je da izabere deset najboljih sportista svih vremena i ozbiljno se namučio da "presiječe" i da nekoga ne uvrijedi. Ali, da li je u tome baš uspio? Za to će biti potrebno da čujemo šta kaže Rodžer Federer, koga Nadal nije izabrao u deset veličanstvenih.

Umjesto njega, kada je riječ o teniserima, izabrao je Novaka Đokovića - na čijoj su strani apsolutno svi argumenti kao najvećeg tenisera svih vremena s kojim je imao nevjerovatne bitke tokom prethodnih 20 godina.

Ko je sve na spisku Rafaela Nadala?

Liste o najboljim sportistima izazivaju veliku pažnju i uvijek donose kontroverze, a Nadalovoj listi malo toga ima šta da se prigovori. Jedino bi moglo da se diskutuje o tome što je dvojicu golfera izabrao na svoju listu, a preskočio je recimo Lionela Mesija, kao i još neke značajne sportiste.

Pogledajte listu Rafaela Nadala i sami procijenite da li je u pravu:

Majkl Džordan, košarka

Džek Niklaus, golf

Tajger Vuds, golf

Novak Đoković, tenis

Muhamed Ali, boks

Mihael Šumaher, Formula 1

Usein Bolt, atletika

Majkl Felps, plivanje

Dijego Maradona, fudbal

Pele, fudbal

Ko je veći rival Nadalu - Đoković ili Federer?

Vodio je velike bitke Nadal sa Federerom i Đokovićem i medijski su više bili propraćeni mečevi sa Švajcarcem, međutim odigrali su značajno manje međusobnih duela. Nadal je dobio 24 od 40 duela, dok je s Đokovićem bilo to znatno napetije. Odigrali su 60 mečeva i Đoković je bolji: 31-29.

"Što se tiče tenisa, u pitanju je velika razlika u stilovima kod Federera i mene. Federer je bio perfekcija u estetskom smislu, to je vrhunac elegancije i tehnike. Imam i ja dobru tenisku tehniku, kao i mnogi teniseri, ali to nije isto kao kada je u pitanju čist estetski stil tenisa, to su dvije različite stvari, kod Federera je u pitanju impresivna i lijepa elegancija. Kada sam ja došao u teniske vode, već je bio najbolji na svijetu, a onda je dobio rivala duge kose nevjerovatnog fizičkog izgleda. Dakle, bila je to elegancija protiv ratnika", objasnio je Nadal narativ koji se stvorio u javnosti.

"To je bila kombinacija dve različite vrste ličnosti i različitih stilova. Uz to, igrali smo mnogo puta najvažnije mečeve i pretvorili naše rivalstvo u nešto što je veće od svakog drugog teniskog meča", dodao je Nadal i rekao da je Federer oduvijek bio teniser koji ga je najviše impresionirao i uzbiđivao.

"Uzbuđen sam bio i dok sam gledao Federera protiv Đokovića, na kraju krajeva - tenis je emocija, emocija je ono što me privlači da gledam tenis".