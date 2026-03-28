Poznati MMA borac i bokser Vaso Bakočević našao se u ringu sa reperom i rijaliti takmičarem Vukom Mobom, kojeg je nokautirao u drugoj rundi.

Vaso Bakočević još jednom je potvrdio status jedne od najprepoznatljivijih figura regionalne borilačke scene, ali ovoga puta u nešto drugačijoj ulozi. Na događaju u Smederevskoj Palanci oprobao se u boksu protiv repera Vuk Mob, koji ga je prethodno izazvao na meč.

Crnogorski borac bio je izraziti favorit i tu ulogu je opravdao već u prvoj rundi, kada je poslao protivnika na pod. Iako se Vuk Mob iznenađujuće oporavio i uspio da izdrži prve dvije minute borbe, bilo je jasno da je razlika u iskustvu velika.

Nakon kraće pauze pred drugu rundu, Bakočević je krenuo odlučno da završi meč. Serijom preciznih udaraca nastavio je da dominira, a zatim snažnim pogotkom u lice okončao borbu poslije nešto više od minuta druge runde.

Ipak, uprkos porazu, Vuk Mob je pokazao dozu hrabrosti, jer je ušao u ring protiv znatno iskusnijeg protivnika i uspio da mu parira više od tri minute.