Načelnik beogradske policije Veselin Milić ponovo je saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića i da je pomagao počiniocima nakon zločina.

Izvor: RTS Oko Youtube printscreen

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela u odnosu na nove dokaze, prikupljene u toku istrage.

Tokom saslušanja izneo je svoju odbranu.

Veselin M. je obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage koja se vodi protiv još 10 lica povodom krivičnog djela Teško ubistvo izvršenog na štetu Aleksandra Nešovića u restoranu "27" 12. maja 2026. godine, jer postoje osnovi sumnje da kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog djela iako je imao saznanja o izvršenju istog.

Prvi put je bio saslušan 15. maja 2026. godine.