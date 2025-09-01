Vaso Bakočević 6. septembra boriće se u Zagrebu.
Vaso Bakočević nije imao priliku da se bori u Budvi zbog nevremena koje je nešto ranije prekinulo ceremoniju, pa će Crnu Goru zamijeniti Zagrebom i borbom na FNC24. Naći će se MMA borac 6. septembra u Zagrebu gdje će mu rival biti Francisko Bario. Do ovog susreta došlo je nakon što je Hrvat trebalo da se sastane sa Lom-Alijem Eskijevim, koji je otkazao susret.
Plan je bio da se u Zagrebačkoj areni, koja tradicionalno ugošćava publiku koja obožava borilačke vještine, sastanu Hrvat i Rus. Međutim, Eskijev je zbog povreda otkazao susret, pa je Bakočević bio idealno rešenje, prihvatio je poziv i sad je spreman za spektakl u Zagrebu.
Bakočević Crnu Goru zamijenio Hrvatskom: Vaso se pridružio Stošiću, spreman spektakl u Zagrebu
Ujedno, Bakočević je biti favorit u ovom okršaju, pošto je će se ova dvojica boraca sastati u ekstremnom boksu, preciznije biće to borba golih šaka. To je razlog zbog kojeg je Crnogorac favorit, pošto u ovoj disciplini ima skor 4-1, dok u MMA karijeri ima 44 pobjede, 24 poraza i jedan neriješen susret.
S druge strane, Bario ima skor od 15 pobeda i četiri poraza, ali nema iskustva u ovoj disciplini. Bakočević i Hrvat sastali su se već dva puta u ovo će biti njihov treći meč, mada i pored prve dvije pobjede Bario nije favorit, a kao što rekosmo - razlog je disciplina u kojoj će odmjeriti snage.
Na istoj reviji naći će se i Darko Stošić koji će se boriti protiv Ivana Vitasovića za pojas u teškoj kategoriji. Pored njih nastupiće Tomislav Spahović iz Bosne i Hercegovine, kao i Aleksandar Ilić.