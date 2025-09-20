Početak spektakla u gradu pod Trebjesom je u 20 sati.
Nakon bogate karijere u MMA-u i borbama golim šakama, Vaso Bakočević, poznat kao „Psycho“, zvanično je najavio svoj debi u profesionalnom boksu.
Momak iz Risna predstaviće se 27. septembra u SC Nikšić na reviji pod nazivom “Noć šampiona”.
Glavnu borbu večeri radiće Milorad Mićko Žižić, a sunaslovnu Dilan Prašović.
Na reviji svoj novi profesionalni meč odradiće i talentovani Tomislav Đinović.
Spektakl koji se ne propušta!