Početak spektakla u gradu pod Trebjesom je u 20 sati.

Izvor: Vaso Bakočević

Nakon bogate karijere u MMA-u i borbama golim šakama, Vaso Bakočević, poznat kao „Psycho“, zvanično je najavio svoj debi u profesionalnom boksu.

Momak iz Risna predstaviće se 27. septembra u SC Nikšić na reviji pod nazivom “Noć šampiona”.

Glavnu borbu večeri radiće Milorad Mićko Žižić, a sunaslovnu Dilan Prašović.

Na reviji svoj novi profesionalni meč odradiće i talentovani Tomislav Đinović.

