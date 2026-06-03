Selektor Srbije Dušan Alimpijević otkrio je kakav odnos ima sa Nikolom Jokićem.

Izvor: EURO INSIDERS/Youtube/Printscreen/MN Press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević impresionaran je znanjem i posvećenošću Nikole Jokića. Iako trostruki MVP NBA lige izgleda kao neko koji samo "odrađuje posao", to je zapravo daleko od istine. Jokić 24 časa dnevno živi košarku, prati trenerske klinike, sve moguće utakmice, a zanimljivo je da je i sam Alimpijević ostao zatečen kada je u inboks dobio jednu fotografiju.

Njih dvojica u stalnom kontaktu otkako je seo na klupu "orlova" i već imaju jako dobar odnos. Rezultat toga je da će moći da računa na najboljeg centra planete u julskom i avgustovskom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Tokom gostovanja u popularnom košarkaškom podkastu "Euroinsiders" otkrio je koliko ljudi griješe oko Jokića.

"Pričali smo mnogo puta i naravno, jako često. Ono što je jako čudno, način na koji on hoda, način na koji on priča, ljudi misle da on nije previše zainreresovan za košarku. Ali zapravo, on živi košarku 24 časa dnevno", rekao je Alimpijević i nastavio:

"PEOPLE DON'T KNOW THIS, BUT JOKIC IS OBSESSED WITH BASKETBALL!"



The Coach of Serbian National Team, Dušan Alimpijević reveals what most people don't see behind Nikola Jokić's laid-back public image, the man is completely obsessed with basketball.pic.twitter.com/jEcCflkXfA — EURO INSIDERS (@euroinsiders)June 3, 2026

"Imao sam neke lude razgovore sa njim gdje on spominje stvari sa košarkaških klinika trenera gdje on govori kako je gledao neke utakmice Bešiktaša. Mislio sam da se šali, a onda mi je poslao fotografiju televizora da prati utakmicu. Po mom mišljenju, on je poseban igrač, ne znam da li ćemo imati ovakvog igrača u narednih 100 godina. On igra sa tolikom lakoćom, ima ogroman IQ, način na koji on priča o košarci, to je drugi nivo. On je bio jedan od igrača koje sam prvo pozvao", rekao je Alimpijević.

Vidi opis "Mislio sam da se Jokić šali": Alimpijević nije mogao da vjeruje šta mu je poslao, onda mu je sve postalo jasno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MN Press Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Jokić je ove sezone ranije završio sezonu u NBA, pa će imati vremena da još jedno ljeto provede sa reprezentacijom. Srbiju čekaju mečevi sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom, pa će domaći navijači ponovo imati da gledaju najboljeg srpskog košarkaša na djelu.