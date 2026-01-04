Saša Zverev bio je potpuno iznenađen kada je čuo pitanje jednog novinara na konferenciji koji ga je pohvalio da je imao dobru sezonu iza sebe

Izvor: CARMEN JASPERSEN / AFP / Profimedia

Saša Zverev (28) iza sebe ima sezonu punu oscilacija. Završio je na trećem mjestu ATP liste, ali je osvojio samo jedan turnir i nije bio ni blizu osvajanja nekog grend slema. Još uvijek nema nijedan od četiri najveća turnira u svojoj vitrini sa peharima. Zbog svega toga, iznenadio se kada je na konferenciji za medije čuo pohvalu, tačnije konstataciju da je imao dobru sezonu.

„Mislim da ste prva osoba koja mi je rekla da sam imao dobru sezonu. Rekao bih da je većina ljudi, posebno onih iz medija i najviše iz Njemačke, predstavila moju sezonu na mnogo negativniji način nego što je zaista bila.“

Kao jedan od glavnih razloga za oscilacije i padove ističe povrede, jer mu se mnogo lošeg izdešavalo tokom prošle godine.

„Imao sam mnogo problema sa svojim tijelom, povrede tokom cijele sezone. To što sam završio na trećem mjestu uprkos svemu, mogu da budem ponosan na to. Nije bila sezona kakvu sam želio, mogao sam da budem i prvi i drugi, imam dosta stvari tu koje moram da popunim, ali nisam jedini.“

"Zbog tog poraza sam krenuo od nule"

Napravio je zanimljivo poređenje sebe sa Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom kada je objašnjavao zašto je odlučio da igra na Junajted kupu na početku nove sezone.

„Igrači poput Janika i Karlosa mogu da dođu na Australijan open i da igraju na vrhunskom nivou od starta. Ja sam više kao dizel motor“, nasmijao se Zverev.

Potom je objasnio i momenat iz prošle sezone nakon poraza u prvom kolu Vimbldona od Artura Rinderkneša poslije pet setova.

„Posle tog poraza sam četiri nedjelje bio bez ijednog turnira. Uzeo sam neku vrstu odmora, bio sam sa prijateljima, a onda sam se vratio na trening u drugačijem okruženju. Bila je to neka vrsta odmora. Poraz na startu Vimbldona nije nešto što želite, ali mi je pomoglo da počnem iz početka i da krenem od nule“, zaključio je Zverev.