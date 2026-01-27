Saša Zverev je posle pobede na Australijan openu dao izjavu koja je mnogima zasmetala, posebno njegovom bratu Miši koji je samo spustio glavu.

Saša Zverev prošao je u polufinale Australijan opena i zakazao okršaj sa Karlosom Alkarazom. Posle trijumfa protiv supertalentovanog Lernera Tijena je nemački teniser dao intervju na terenu. Pričao je sa biršim teniserom Krisom Jubenksom koji ga je prvo pitao za voleje i igru na mreži i kako je tim segmentom zadovoljan njegov brat Miša koji je bio poznat baš po tome dok je igrao.

"Svaki intervju na terenu je o njemu. Ja igram, ja sam ovde. On je nekad igrao, pre 10 godina. Bio je veoma dobar, pobedio je Endija Mareja ovde. Vau, jeeej", rekao je Saša koji je to učinio uz dozu sarkazma, očigledno je da mu smeta što se više priča o njemu.

Jubenks je potom konstatovao da je Saša jedan od retkih tenisera koji u loži ima porodicu, brata Mišu i oca Aleksandera Zvereva seniora, pa ga je zanimalo da li se ikada umore jedni od drugih. Ipak, Sašine reči mnogi su shvatili kao neprimerene, iako je želeo da se našali na terenu.

"Meni dojade, ali ja njima ne, jer ja plaćam za sve", nasmejao se Saša, a kamere su odmah pokazale njegovog brata Mišu koji je samo spustio glavu, deluje da mu je bilo baš neprijatno.

Ko je Miša Zverev?

Miša Zverev je stariji brat Saše Zvereva. Za razliku od brata koji je rođen u Hamburgu, on je rođen u Moskvi i sa roditeljima je emigrirao u Nemačku kada je imao četiri godine. Mnogo uspešniji bio je u dublu nego u singlu.

U singlu je osvojio jednu titulu (Istborn 2018. godine) i bio 25. na svetu, najbolji plasman mu je četvrtfinale Australijan opena 2017. godine gde je izgubio od Rodžera Federera, a pre toga je dobio Mareja u osmini finala. U dublu je imao više uspeha, uzeo je četiri titule, ali nije imao uspeha na grend slemovima, pošto je najbolji plasman na sva četiri turnira bio do drugog kola. Po završetku karijere radio je i kao stručni konsultant na Eurosportu.