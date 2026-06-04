“Prvi put u istoriji naših odnosa, predsjednik Francuske boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. To je događaj od posebnog državnog značaja. To je priznanje prijateljstvu naših zemalja i evropskom putu Crne Gore”, istakao je Milatović.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je danas na Cetinju predsjednika Francuske Emanuela Makrona, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Kako navode, poželjevši dobrodošlicu predsjedniku Makronu, Milatović je poručio da je riječ o velikom danu za Crnu Goru i događaju od posebnog državnog značaja.

“Prvi put u istoriji naših odnosa, predsjednik Francuske boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. To je događaj od posebnog državnog značaja. To je priznanje prijateljstvu naših zemalja i evropskom putu Crne Gore”, istakao je Milatović.

On je dodao da Francuska za Crnu Goru ima posebno mjesto, kao država koja je kroz istoriju bila glas slobode, građanskog dostojanstva i evropske odgovornosti.

U saopštenju se navodi da je Milatović podsjetio da su još u 19. vijeku francuski pisci, istoričari i putopisci prepoznali Crnu Goru kao zemlju slobode, hrabrosti i istrajnosti, navodeći da su Žerar de Nerval i Žan Edoar Alboaz de Pujol napisali libreto za operu „Crnogorci“, izvedenu u Parizu 1849. , dok je Fransoa Lenorman, nakon boravka u Crnoj Gori, zapisao da je karakter Crnogoraca čvrst i nesalomiv kao naše planine.

“To nijesu bile samo lijepe riječi o jednoj maloj zemlji. To je bilo rano francusko i evropsko razumijevanje Crne Gore i njenog prava da bude slobodna, priznata i poštovana”, poručio je Milatović.

Milatović je, kako kažu, podsjetio da su diplomatski odnosi između Crne Gore i Francuske uspostavljeni 1879., neposredno nakon međunarodnog priznanja Crne Gore na Berlinskom kongresu, te da ih od tada do danas obilježavaju poštovanje, bliskost i uvjerenje da Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda.

Dodaju da, govoreći o novijoj istoriji odnosa, predsjednik je naglasio da je Francuska među prvim državama priznala obnovljenu nezavisnost Crne Gore 2006. , kao i da posjeta predsjednika Makrona i Samit EU – Zapadni Balkan, koji Crna Gora organizuje sjutra, dolaze u godini važnog jubileja kada se obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti.

“Danas, kada je Crna Gora najbliža članstvu u Evropskoj uniji, podrška Francuske za nas ima posebnu vrijednost”, naglasio je Milatović.

On je istakao da će dvije Vlade potpisati Memorandum o zajedničkoj strategiji usmjerenoj na podizanje svijesti o proširenju Evropske unije, što predstavlja dodatnu potvrdu da proces proširenja nije samo tehničko pitanje, već politički i društveni projekat koji mora biti bolje objašnjen građanima u Crnoj Gori, Francuskoj i širom Evrope.

Predsjednik Milatović je poručio da Crna Gora i Francuska danas imaju najdinamičnije bilateralne odnose od uspostavljanja diplomatskih odnosa, ističući da je ovo zlatna era našeg partnerstva.

“Strateško partnerstvo koje smo izgradili nije samo politička poruka, već okvir za konkretne projekte koji su važni za građane”, ocijenio je Milatović.

Posebno je izdvojio saradnju u oblasti zdravstva, navodeći da će biti potpisan Ugovor o izgradnji Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, koji treba da donese moderniji, dostupniji i kvalitetniji zdravstveni sistem.

Predsjednik je ukazao i na značaj saradnje u oblasti odbrane, ističući da nabavka dva patrolna broda predstavlja najveći dosadašnji projekat odbrambene saradnje Crne Gore i Francuske i važan korak u modernizaciji mornarice i jačanju bezbjednosti države. Dodao je da je značajna i podrška Francuske u uspostavljanju Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana u Podgorici, što potvrđuje da Crna Gora može biti regionalni centar znanja i otpornosti.

Govoreći o kulturnim i ljudskim vezama dvije države, predsjednik je naglasio da je Crna Gora dio Međunarodne organizacije frankofonije, te da Francuski institut u Podgorici već decenijama povezuje građane, studente, profesore, umjetnike i mlade ljude.

“Te veze daju našim odnosima ljudsku dubinu i trajnost”, kazao je predsjednik Milatović, podsjećajući i na lično iskustvo boravka u Lilu i Parizu kao stipendista francuske vlade, koje je bilo od izuzetne važnosti za njegovo bolje razumijevanje temeljnih vrijednosti francuske i evropske kulture.

Milatović je poručio da posjeta predsjednika Makrona označava novu fazu odnosa Crne Gore i Francuske.

“Ona dolazi u trenutku kada Crna Gora učvršćuje svoj međunarodni ugled i pokazuje da može biti pouzdan evropski partner. Ona potvrđuje da se naš napredak vidi, da se naš trud prepoznaje i da Crna Gora ima prijatelje koji razumiju značaj njenog evropskog puta”, naznačio je Milatović.

On je istakao da Crna Gora zna gdje pripada — Evropi i zajednici slobodnih, demokratskih i odgovornih država.

“Naš cilj je jasan: Crna Gora kao naredna članica Evropske unije. Dvadeset osma do 2028.”, naglasio je Milatović.

Milatović je dodao da se taj cilj ne ostvaruje riječima, već radom, reformama, snažnim institucijama, vladavinom prava i političkom ozbiljnošću.

„To je posao koji Crna Gora mora završiti. I uvjeren sam da ćemo ovaj cilj, uz prijateljstvo i podršku Francuske, uskoro i ostvariti.”

Zahvaljujući predsjedniku Makronu lično i Francuskoj na podršci i partnerstvu, predsjednik Milatović je zaključio da danas pišemo novu, istorijsku stranicu naših bilateralnih odnosa.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron poručio je da dvije zemlje ulaze u novu fazu saradnje, zasnovanu na snažnijem političkom, ekonomskom i bezbjednosnom partnerstvu, uz jasnu podršku Francuske evropskom putu Crne Gore.

Makron je istakao da je njegova prva poruka upravo jačanje bilateralnih odnosa, priznajući da Francuska u prethodnom periodu nije bila dovoljno prisutna u Crnoj Gori.

“Želimo da razvijamo ambiciozno partnerstvo sa Crnom Gorom”, poručio je Makron.

Kako je naveo, Francuska i Crna Gora posljednjih godina značajno su unaprijedile saradnju, a tokom posjete biće potpisani važni sporazumi koji treba da prerastu u konkretne projekte u oblastima energetike, infrastrukture, zdravstva i izgradnje bolnica, uz podršku francuskih kompanija i Francuske agencije za razvoj.

Makron je podsjetio i na saradnju u oblasti odbrane i razvoja sajber kapaciteta, a posebno je naglasio važnost saradnje u borbi protiv stranih uticaja, dezinformacija i manipulacije informacijama.

“Naše demokratije moramo štititi, a Francuska posjeduje ekspertizu koju želi da podijeli sa vama”, kazao je Makron.

Druga ključna poruka odnosila se na evropsku budućnost Crne Gore. Makron je poručio da Francuska ostaje snažan saveznik Crne Gore u završnoj fazi pregovora za članstvo u Evropskoj uniji i pohvalio rezultate koje je zemlja ostvarila na tom putu.

“Francuska ostaje uz Crnu Goru kako bi nastavila da je podržava u ovoj završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji”, istakao je Makron.

On je odao priznanje Crnoj Gori za sprovedene reforme, naglašavajući da je naša zemlja otvorila sva pregovaračka poglavlja i ostvarila značajan napredak u procesu evropskih integracija.

Govoreći o značaju proširenja Evropske unije, Makron je ocijenio da je evropska perspektiva Crne Gore važna ne samo za državu, već i za region i Evropu u cjelini.

Zaključujući obraćanje, predsjednik Makron poručio je da će Francuska nastaviti da podržava Crnu Goru u ostvarivanju njenih evropskih ambicija i daljem razvoju, uz uvjerenje da dvije države povezuje trajno prijateljstvo.

“Francuska ostaje uz vas, podržava vas i želi da na taj način dodatno učvrsti naše prijateljstvo koje ništa ne može prekinuti”, zaključio je Makron.