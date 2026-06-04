Mecola je kazala da joj je čast što se obraća u Skupštini Crne Gore, koju je nazvala hramom crnogorske demokratije, poručujući da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji.

Izvor: Skupština Crne Gore

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola poručila je danas u obraćanju u Skupštini Crne Gore da je budućnost države u Evropskoj uniji EU, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocijenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita EU–Zapadni Balkan u Crnoj Gori i naglasila da Uniji treba glas Crne Gore kao ravnopravne članice evropske porodice.

Mecola je kazala da joj je čast što se obraća u Skupštini Crne Gore, koju je nazvala hramom crnogorske demokratije, poručujući da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji.

Govoreći o evropskoj perspektivi države, Mecola je istakla da ne može da zamisli bolji trenutak za održavanje samita EU–Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera nego što je to danas, ocjenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu.

„Evropa ima mnogo da dobije članstvom Crne Gore. Želimo vaš glas, vašu snagu, kulturu i čojstvo koje nas inspiriše. Naporno ste radili da postanete značajan i važan akter u širim evropskim okvirima“, poručila je Mecola.

Ona je podsjetila da je Crna Gora već dio NATO saveza i da je u potpunosti usklađena sa zajedničkom evropskom spoljnom i bezbjednosnom politikom, što, kako je navela, potvrđuje njenu posvećenost evropskim vrijednostima i strateškim ciljevima.

Mecola je posebno ukazala na početak debate o ukidanju rominga između Evropske unije i zemalja regiona, ocjenjujući da je riječ o važnom signalu koji dodatno približava Zapadni Balkan evropskoj zajednici.

„U Evropskoj uniji svi smo ravnopravni. Potreban nam je vaš glas u Evropi“, naglasila je predsjednica Evropskog parlamenta.

Poručila je i da evropski identitet ne isključuje nacionalni, već ga nadopunjuje, ističući da građani istovremeno mogu biti odani svojoj državi i ponosni Evropljani.

„U isto vrijeme možete biti dobar građanin Crne Gore i ponosni Evropljanin“, zaključila je Mecola.