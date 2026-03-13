Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz nastavlja da briljira ove sezone i mnogi rekordi velike trojke su ugroženi.

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz grabi ka novoj tituli u Indijan Velsu, a na putu do polufinala je oborio jedan veliki rekord koji su postavili teniski velikani Novak Đoković i Rafael Nadal. On je lako izašao na kraj sa Britancem Kameronom Norijem i zakazao duel sa Danilom Medvedevim. Ta pobjeda mu je donijela nevjerovatno dostignuće sa samo 22 godine.

Alkaraz je nadmašio Đokovića i Nadala kao kao najmlađi teniser koji je stigao do pet uzastopnih polufinala u Indijan Velsu. Sa 22 godine i 303 dana je najmlađi od trojice koji su uspjeli da obezbjede pet i više plasmana u polufinale ovog prestižnog Mastersa.

Na putu do potnecijalnog finala sa najvećim rivalom Janikom Sinerom stoji mu Rus Danil Medvedev koji je prilično lako slavio protiv Novakovog dželata Džeka Drejpera.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti Janik Siner i Aleksandar Zverev koji ima šansu da se vrati na treću poziciju na ATP listi ukoliko se domogne pehara. Polufinala su na programu u subotu.

Đoković motiviše Alkaraza

Mladi Španac je u neverovjatnoj formi, skor ove sezone mu je 16-0 i preti da sruši još jedan Đokovićev rekord - 41 uzastopnu pobjedu na ATP turu. Upravo Đoković mu je dao vjetar u leđa i nema ništa protiv da ga Alkaraz nadmaši.

"On to može da uradi. Ima sve što je potrebno - i u pogledu igre, i prilagodljivosti različitim podlogama, kao i nivoa fizičke spremnosti i oporavka koji je pokazao i razvijao tokom godina", rekao je Nole bez imalo sujete u Indijan Velsu.